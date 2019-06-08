سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 05:30 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

تقرير يحذر: أطفال موزمبيق يتعرضون لأسوأ استغلال جسدى جراء الجفاف والجوع

السبت، 08 يونيو 2019 04:06 م
تقرير يحذر: أطفال موزمبيق يتعرضون لأسوأ استغلال جسدى جراء الجفاف والجوع أطفال أفارقة - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذرت جمعيات أهلية ومنظمات مدنية فى موزمبيق من تصاعد مخاطر تعرض الأطفال فى البلاد لانتهاكات جسيمة إثر تفاقم أزمات الأمن الغذائى ونقصه جراء موجات الجفاف التى تضرب البلاد وتخلف وراءها عشرات من ضحايا العنف الجسدى بين الأطفال سواء بعمالة مبكرة أو تهريب أو استغلال جنسى.

وكشفت الأمانة الفنية للأمن الغذائى والتغذية SETSAN - فى أحدث تقرير - "تحمل أطفال موزمبيق الفاتورة الأبشع لكوارث وأزمات موجات الجفاف وتبعات التغير المناخي"، مبينة أن الأثر السلبى للجفاف يؤثر أيضا على قدرة الأطفال بالالتحاق بالفصول التعليمية، ما يؤدى إلى زيادة التسرب من المدارس، ونقص التركيز أثناء الفصول الدراسية بسبب الجوع أو العطش، إضافة إلى انخفاض مخرجات التعليم بين الأطفال".

وتقول منظمة "سيتسان" فى موزمبيق، "إن نقص المياه يقود معظم العائلات الفقيرة فى المناطق النائية إلى الهجرة بحثا عن المياه، ومن ثم يصطحبون أطفالهم معهم ليتغيبوا بذلك عن المدارس"، وتشير التقارير إلى تعرض الأطفال لاستغلال جسدى وجنسى من عصابات منظمة تستثمر أجواء فقر وعوز تعيشها الأسر الفقيرة التى فقدت ملاذها ومصادر عيشها.

ومن المتوقع أن يعانى ما يزيد على 814 ألفاً بسبب نقص إمدادات الغذاء والحاجة إلى مساعدات غذائية طارئة خلال الموسم خصوصاً فى الأقاليم الأكثر تضرراً مثل جابو ديلجادو، وإنهامباني، وجازا، وسوفالا، وتيتي، وتؤثر موجات الجفاف بصورة حرجة على اقتصاد موزمبيق الذى يشكل فيه قطاع الزراعة المعتمد على مياه الأمطار ما يقرب من 25% من الناتج المحلى الإجمالي، ويعمل به نحو 75% من القوى العاملة فى البلاد.

 


العنف الجسدى

انتهاك حقوق الانسان

اقتصاد موزمبيق

استغلال جنسى للاطفال

جمعيات اهلية فى موزمبيق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس موزمبيق: 2ر1 مليار دولار تعهدات دولية لإعمار المناطق المتضررة من الإعصارين

السبت، 01 يونيو 2019 10:53 م

الحزب الحاكم فى موزمبيق يوافق على ترشيح نيوسى لخوض انتخابات الرئاسة القادمة

الأحد، 05 مايو 2019 09:42 م

مصر تقدم مساعدات إنسانية إلى موزمبيق لمواجهة آثار الإعصار

السبت، 04 مايو 2019 11:04 م

14 حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا في موزمبيق عقب إعصار "كينيث"..صور

الجمعة، 03 مايو 2019 02:03 م

صور..مصر تقدم مساعدات إنسانية للأشقاء فى موزمبيق ومالاوى وزيمبابوى

الجمعة، 03 مايو 2019 12:04 م

الأمم المتحدة: "كينيث" دمر 35 ألف منزل فى موزمبيق

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 12:35 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحلو ميكملش.. سقوط فارس فى عرض القوات احتفالا بعيد ميلاد الملكة إليزابيث.. صور

الحلو ميكملش.. سقوط فارس فى عرض القوات احتفالا بعيد ميلاد الملكة إليزابيث.. صور

صور.. القرد "طشطوش" هرب من لبنان لإسرائيل.. فتوسطت الأمم المتحدة لإعادته

صور.. القرد "طشطوش" هرب من لبنان لإسرائيل.. فتوسطت الأمم المتحدة لإعادته

تركيا دولاب مخدرات كبير.. الإدمان يرفع عدد الوفيات بين الأتراك لـ9 أضعاف

تركيا دولاب مخدرات كبير.. الإدمان يرفع عدد الوفيات بين الأتراك لـ9 أضعاف

افتتاح محطات هارون ونادى الشمس وألف مسكن بالخط الثالث للمترو السبت المقبل

افتتاح محطات هارون ونادى الشمس وألف مسكن بالخط الثالث للمترو السبت المقبل

فيديو.. الأربعة الكبار فى الميزان بعد نهاية الجولة الـ34 للدورى.. الأهلى الأكثر فوزاً والأقوى دفاعاً.. بيراميدز أقل الفرق خسارة وأقواها هجوماً.. الزمالك ملك ركلات الجزاء.. والمصرى البورسعيدى زعيم التعادلات

فيديو.. الأربعة الكبار فى الميزان بعد نهاية الجولة الـ34 للدورى.. الأهلى الأكثر فوزاً والأقوى دفاعاً.. بيراميدز أقل الفرق خسارة وأقواها هجوماً.. الزمالك ملك ركلات الجزاء.. والمصرى البورسعيدى زعيم التعادلات

شاب يذبح والده ببنى سويف بعدما رفض إعطاءه نقودًا لشراء المخدرات

شاب يذبح والده ببنى سويف بعدما رفض إعطاءه نقودًا لشراء المخدرات

أغبى حالة غش.. تصوير أجزاء من الامتحان وإظهار رقم الجلوس.. صور

أغبى حالة غش.. تصوير أجزاء من الامتحان وإظهار رقم الجلوس.. صور

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة انسحاب الأهلي من الدورى؟

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة انسحاب الأهلي من الدورى؟

فيس بوك يعلن عن أول عملة رقمية 18 يونيو الجارى

فيس بوك يعلن عن أول عملة رقمية 18 يونيو الجارى

لطلبة الثانوية العامة.. 14 نوعا من الأطعمة تعزز ذاكرتك بدون منبهات

لطلبة الثانوية العامة.. 14 نوعا من الأطعمة تعزز ذاكرتك بدون منبهات

دوقة ساسكس ميجان ماركل تظهر رسميا بصحبة زوجها هاري بعد إنجاب ابنها "أرتشى"

دوقة ساسكس ميجان ماركل تظهر رسميا بصحبة زوجها هاري بعد إنجاب ابنها "أرتشى"

"كازابلانكا" يكتسح شباك التذاكر فى موسم عيد الفطر بـ24 مليون جنيه خلال 3 أيام عرض.. الفيلم يبتعد بفارق الضعف عن صاحب المركز الثانى.. ويعادل إيرادات "الممر" و"سبع البرمبة" مجتمعين ويحقق رقمين قياسيين

"كازابلانكا" يكتسح شباك التذاكر فى موسم عيد الفطر بـ24 مليون جنيه خلال 3 أيام عرض.. الفيلم يبتعد بفارق الضعف عن صاحب المركز الثانى.. ويعادل إيرادات "الممر" و"سبع البرمبة" مجتمعين ويحقق رقمين قياسيين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة