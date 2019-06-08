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تفجير 36 عبوة ناسفة من مخلفات "داعش" غرب الرمادى العراقية

السبت، 08 يونيو 2019 11:00 ص
تفجير 36 عبوة ناسفة من مخلفات "داعش" غرب الرمادى العراقية القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن مدير مديرية أفواج طوارئ شرطة الأنبار العراقية، العميد عمر محمد خميس، اليوم السبت، تفجير 36 عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابى غرب الرمادى.

وقال خميس - فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن قوة من طوارئ شرطة الأنبار بالفوج الثالث وبالتعاون مع الجهد الهندسى بالفرقة العاشرة تمكنت من تفجير 36 عبوة ناسفة عبارة عن جلكانات من مخلفات (داعش) فى منطقة الـ7 كيلو غرب الرمادى.

يذكر أن القوات الأمنية المشتركة فى محافظة الأنبار تنفذ بين الحين والآخر عمليات أمنية تسفر عن اعتقال عناصر بتنظيم "داعش"، وتدمير مواقع إرهابية.

 

 


تنظيم داعش

القوات العراقية

الشرطة العراقية

الجيش العراقى

الحرب فى العراق

مكافحة الارهاب

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