تطوير الوحدة الصحية ببنى عقبة بتكلفة 110 ألف جنيه ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

قال هانى الجويلى رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف، أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير وصيانة الوحدة الصحية بقرية بنى عقبه بمركز ببا بتكلفة حوالى 110 ألف جنية.

وأضاف رئيس المدينة فى بيان له ، أنه تم أعمال تغطية ترعة أحمد باشا بقرية هربشنت بمركز ببا بطول حوالى ١١٠متر بتكلفة حوالى 2 مليون جنيه.

وأكد رئيس المدينة استكمال تطوير مدخل مدينة ببا البحرى والتى تضمنت دهان البلدورات والحواجز بطول حوالى ٥كم وتشجير الجزيرة الوسطى وصيانة أعمال الإنارة وتطوير المثلث البحرى وإنشاء مبنى الساعة مشيراً إلى الانتهاء من أعمال تقسيم الطريق بشارع بورسعيد بمدينة ببا، ودهان البلدورات التى تم إنشاؤها بغرض تقسيم الطريق إلى حارتين للعمل على تيسير حركة السير ومنع التكدس فى الطريق العام.



أهمال تطوير مدينة ببا