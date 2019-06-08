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تطوير الوحدة الصحية ببنى عقبة بتكلفة 110 ألف جنيه ببنى سويف

السبت، 08 يونيو 2019 10:58 ص
تطوير الوحدة الصحية ببنى عقبة بتكلفة 110 ألف جنيه ببنى سويف تطوير مدينة ببا
بنى سويف - هانى فتحى

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قال هانى الجويلى رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف، أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير وصيانة الوحدة الصحية بقرية بنى عقبه بمركز ببا بتكلفة حوالى 110 ألف جنية.

وأضاف رئيس المدينة فى بيان له ، أنه تم أعمال تغطية ترعة أحمد باشا بقرية هربشنت بمركز ببا بطول حوالى ١١٠متر بتكلفة حوالى 2 مليون جنيه.

وأكد رئيس المدينة استكمال تطوير مدخل مدينة ببا البحرى والتى تضمنت دهان البلدورات والحواجز بطول حوالى ٥كم وتشجير الجزيرة الوسطى وصيانة أعمال الإنارة وتطوير المثلث البحرى وإنشاء مبنى الساعة مشيراً إلى الانتهاء من أعمال تقسيم الطريق بشارع بورسعيد بمدينة ببا، ودهان البلدورات التى تم إنشاؤها بغرض تقسيم الطريق إلى حارتين للعمل على تيسير حركة السير ومنع التكدس فى الطريق العام.

أهمال تطوير مدينة ببا
أهمال تطوير مدينة ببا

 

تطوير طريق مدينة ببا
تطوير طريق مدينة ببا

 


بنى سويف

مدينة ببا

قرية بنى عقبة

صحة بنى سويف

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