تركيا دولاب مخدرات كبير.. الإدمان يرفع عدد الوفيات بين الأتراك لـ9 أضعاف

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قالت صحيفة زمان التركية إن الإدمان فى تركيا رفع من تعداد الوفيات لـ 9 أضعاف، واستندت الصحيفة لتقرير بروسيل الخاص بالمواد المخدرة الصادر فى الدول الأوروبية فى 2019، والذي كشف أن تركيا لا تزال تلعب دور دولة الترانزيت المهمة فى تجارة المواد المخدرة، مشيرًا إلى أن هناك ارتفاعا كبيرا فى أعداد حالات الوفيات بسبب تعاطى جرعات زائدة فى تركيا.

وبحسب الصحيفة، تناول التقرير الذى أعده المركز الأوروبى لمتابعة المواد المخدرة والإدمان (EMCDDA) معلومات صادمة حول الوضع فى تركيا.

وقال إن كميات مخدر الهيروين التى تتم مصادرتها فى تركيا خلال عام واحد تتجاوز الكمية المصادرة فى جميع دول الاتحاد الأوروبى.

وأشار التقرير إلى أن الحملات الأمنية التى شنتها قوات الأمن التركية خلال عام 2017 أسفرت عن مصادرة 8 ملايين و600 ألف من مخدر الأكستاسى و6.6 طن من مخدر الأمفيتامينات، لافتًا إلى أن هذه الكميات أعلى من الكميات التى يتم ضبطها فى دول الاتحاد الأوروبى مجتمعة.

وأوضح التقرير أن مخدر الحشيش الأكثر استخدامًا فى المرحلة العمرية بين 15-64 سنة فى تركيا، يليه مخدر الأكستاسى، ثم مخدر الكوكايين.

كما أوضح التقرير أن النسبة الأعلى لتعاطى المخدرات بين الذكور فى المرحلة العمرية بين 15-34 عاما.

وبحسب التقرير الأوروبى فإن واحدا من بين كل خمسة أشخاص يتلقون العلاج فى السنوات الأخيرة كانوا يتعاطون المخدر عن طريق الحقن، لافتًا إلى تراجع استخدام الحقن لتعاطى مادة الهيروين في السنوات الأخيرة.

وبحسب بيانات وزارة العدل التركية، فإن عام 2011 شهد وفاة 105 أشخاص بسبب المواد المخدرة، بينما ارتفع العدد في عام 2016 ليسجل 920 حالة وفاة؛ بينما تشير المصادر الرسمية إلى أن عدد الوفيات بسبب المواد المخدرة في عام 2017 وصل إلى 941، في حين أن النسبة الأكبر في صفوف الذكور، بمتوسط عمر 32 عامًا.

كما تناول التقرير معلومات شاملة حول سوق المواد المخدرة الموجود في تركيا، مسلطًا الضوء على أنها لا تزال دولة الترانزيت الأهم في تجارة المواد المخدرة بين الدول الأوروبية ودول الشرق الأوسط، وأنها تلعب دورا مهما للغاية في تهريب الهيروين من أفغانستان إلى أوروبا.