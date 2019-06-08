تجديد حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات لقتلهم سائق توك توك بقليوب

القليوبية - نيفين طه

قرر قاضى المعارضات بمحكمة قليوب الجزئية، تجديد حبس ثلاثة أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامهم بقتل صديقهم، سائق توك توك وإلقاء جثته وسط زراعات التين بالخانكة.

تلقى العميد هيثم حجاج مأمور مركز قليوب بلاغا من ر ح ع سائق بغياب نجله ب ر ح 14 سنة سائق توك توك عقب خروجه للعمل على مركبة التوك توك خاصته ولم يتهم أحد بالتسبب فى غيابه.

أخطر اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية الذي أهتم بالبلاغ وقرر تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الحادث بإشراف اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي ورئاسة العميد يحي راضي رئيس مباحث القليوبية، حيث وردت معلومات لضباط فريق البحث مفادها قيام كل من م ع عاطل "جار المتغيب "وع م ا ، حلاق، و ع ر س عامل معمارى "صديقا المتهم الاول " بمرافقة المتغيب واستقلال مركبة التوك توك خاصته فى وقت معاصر لاختفائه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اقروا بقيامهم بالاتفاق فيما بينهم علي استدراج المجني عليه وسرقة مركبة التوك توك خاصته .