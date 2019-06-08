سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 03:45 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

تجديد حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات لقتلهم سائق توك توك بقليوب

السبت، 08 يونيو 2019 03:26 م
تجديد حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات لقتلهم سائق توك توك بقليوب حبس
القليوبية - نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضى المعارضات بمحكمة قليوب الجزئية، تجديد حبس ثلاثة أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامهم بقتل صديقهم، سائق توك توك وإلقاء جثته  وسط زراعات التين بالخانكة.

 

تلقى العميد هيثم حجاج مأمور مركز قليوب بلاغا من ر ح ع سائق بغياب نجله ب ر ح 14 سنة سائق توك توك عقب خروجه للعمل على مركبة التوك توك خاصته ولم يتهم أحد بالتسبب فى غيابه.

 

أخطر اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية الذي أهتم بالبلاغ وقرر تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الحادث بإشراف اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي ورئاسة العميد يحي راضي رئيس مباحث القليوبية، حيث وردت معلومات لضباط فريق البحث مفادها قيام كل من م ع عاطل "جار المتغيب "وع م ا ، حلاق، و ع ر س عامل معمارى "صديقا المتهم الاول " بمرافقة المتغيب واستقلال مركبة التوك توك خاصته فى وقت معاصر لاختفائه.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم  اقروا بقيامهم بالاتفاق فيما بينهم علي استدراج المجني عليه وسرقة مركبة التوك توك خاصته .


الخانكة

سائق توكتوك

اخبار مصر

حوادث القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أغبى حالة غش.. تصوير أجزاء من الامتحان وإظهار رقم الجلوس.. صور

أغبى حالة غش.. تصوير أجزاء من الامتحان وإظهار رقم الجلوس.. صور

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة انسحاب الأهلي من الدورى؟

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة انسحاب الأهلي من الدورى؟

فيس بوك يعلن عن أول عملة رقمية 18 يونيو الجارى

فيس بوك يعلن عن أول عملة رقمية 18 يونيو الجارى

لطلبة الثانوية العامة.. 14 نوعا من الأطعمة تعزز ذاكرتك بدون منبهات

لطلبة الثانوية العامة.. 14 نوعا من الأطعمة تعزز ذاكرتك بدون منبهات

دوقة ساسكس ميجان ماركل تظهر رسميا بصحبة زوجها هاري بعد إنجاب ابنها "أرتشى"

دوقة ساسكس ميجان ماركل تظهر رسميا بصحبة زوجها هاري بعد إنجاب ابنها "أرتشى"

"كازابلانكا" يكتسح شباك التذاكر فى موسم عيد الفطر بـ24 مليون جنيه خلال 3 أيام عرض.. الفيلم يبتعد بفارق الضعف عن صاحب المركز الثانى.. ويعادل إيرادات "الممر" و"سبع البرمبة" مجتمعين ويحقق رقمين قياسيين

"كازابلانكا" يكتسح شباك التذاكر فى موسم عيد الفطر بـ24 مليون جنيه خلال 3 أيام عرض.. الفيلم يبتعد بفارق الضعف عن صاحب المركز الثانى.. ويعادل إيرادات "الممر" و"سبع البرمبة" مجتمعين ويحقق رقمين قياسيين

شاهد.. أول ظهور رسمى لميجان ماركل برفقة الأمير هارى بعد ولادة طفلها

شاهد.. أول ظهور رسمى لميجان ماركل برفقة الأمير هارى بعد ولادة طفلها

غدا بدء تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات الأهلية

غدا بدء تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات الأهلية

الترجي التونسي يعلن إعادة كأس دوري الأبطال والميداليات لـ"كاف"

الترجي التونسي يعلن إعادة كأس دوري الأبطال والميداليات لـ"كاف"

صور.. تفاصيل اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة بالمحافظات.. فرحة بين الطلاب بمستوى مادة اللغة العربية وسهولة الأسئلة.. ضبط 3 حالات غش بالمحمول فى كفر الشيخ.. وإصابة 13 طالبا وطالبة بحالات إغماء ونزلة معوية

صور.. تفاصيل اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة بالمحافظات.. فرحة بين الطلاب بمستوى مادة اللغة العربية وسهولة الأسئلة.. ضبط 3 حالات غش بالمحمول فى كفر الشيخ.. وإصابة 13 طالبا وطالبة بحالات إغماء ونزلة معوية

التعليم:6 حالات غش باستخدام المحمول فى امتحانى العربى والدين للثانوية العامة

التعليم:6 حالات غش باستخدام المحمول فى امتحانى العربى والدين للثانوية العامة

رسمياً.. فيفا يقر تعديلات جديدة فى قوانين كرة القدم

رسمياً.. فيفا يقر تعديلات جديدة فى قوانين كرة القدم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة