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تأجيل طعن المتهمين فى قضية التعدى على كمين الخصوص لـ28 سبتمبر

السبت، 08 يونيو 2019 03:58 م
تأجيل طعن المتهمين فى قضية التعدى على كمين الخصوص لـ28 سبتمبر محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أجلت محكمة النقض نظر طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بالتعدي على كمين الخصوص لجلسة 28 سبتمبر المقبل، وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بأحكام تتراوح ما بين الإعدام والمشدد للمتهمين.
 
وتبين من التحقيقات أن أحد المتهمين فى 2016 أسس وتولي قيادة جماعة إرهابية، على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها.
 
وأضافت التحقيقات أن هذه الجماعة استهدفت الدعوة لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة، والتدريب على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الشرطة.
 

 


تأجيل نظر الطعن

كمين الخصوص

محكمة جنايات القاهرة

سبتمبر القاهرة

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