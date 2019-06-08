بوتين: رئيس أوكرانيا ممثل تليفزيونى فقط و لا يصلح للرئاسة

إيمان حنا

هاجم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأوكرانى الجديد فولوديمير زيلينسكي، واصفا إياه بأنه مجرد ممثل تليفزيونى لكن نجاحه في أداء دور الرئيس في مسلسل تلفزيوني لا يعني أنه يملك صفات رئيس دولة، بحسب "البيان".

وأضاف، أن التمثيل يحتاج موهبة لكن إدارة شؤون الدولة تتطلب مواصفات خاصة وخبرة وقدرة على حل المشكلات.

وكان الممثل زيلينسكي انتخب رئيساً لأوكرانيا أبريل الماضي ودوره الذى لعبه بإحدى المسلسلات كأستاذ جامعي أكسبه شهرة واسعة، وقد سبق وأن

وعد زيلينسكي خلال الحملة الانتخابية بإنهاء النزاع في شرق أوكرانيا، وأبدى استعداداً لمناقشة هذه الأزمة مع موسكو بخلاف سلفه بيترو بوروشنكو.