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برنامج لأبناء الجيل الثانى للمصريين فى الخارج لقضاء الإجازة الصيفية بمصر

السبت، 08 يونيو 2019 11:24 ص
برنامج لأبناء الجيل الثانى للمصريين فى الخارج لقضاء الإجازة الصيفية بمصر المصريين فى الخارج - أرشيفية
كتب محمود راغب

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وجهت وزارة الهجرة، دعوة بمناسبة الأجازة الصيفية للأسر المقيمة بالخارج، لمشاركة أبنائهم خلال زيارتهم لمصر في البرنامج الذي تنظمه الوزارة لأبناء المصريين فى الخارج من الجيل الثانى والثالث، على أن يتراوح سن الشباب بين 18-35  عاما.

ويعد البرنامج هو الجزء الثاني من مبادرة "في اجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك" والتي أطلقت العام الماضي خلال الأجازة الصيفية بمشاركة المقيمين بالخارج أثناء إجازتهم، وتقرر مد المبادرة للجيل الثاني والثالث من أبناء المصريين من الشباب خلال تواجدهم بمصر، كما نظمت وزارة الهجرة 15 دورة للأمن القومي بعنوان "جذورنا" لشباب المصريين من كافة بلدان العالم، إضافة إلى  تنظيمها سنويا برنامج مع شركة متخصصة للأطفال من سن 8 إلى 16.

وتم تخصص بريدها الإلكتروني  immigrationegypt2030@gmail.com ورقم (01220322422( لاستقبال البيانات الشخصية لمن يرغب في مشاركة أبنائه في هذا البرنامج، متضمنة صور جوازات السفر للشباب، وصور إقامتهم بالخارج ومواعيد تواجدهم بمصر، للعمل على توفيق التواريخ الأنسب للغالبية.



 


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