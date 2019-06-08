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اليوم السابع: " أمم أفريقيا 2019.. إنجاز وإعجاز وإبهار"

السبت، 08 يونيو 2019 07:37 م
اليوم السابع: " أمم أفريقيا 2019.. إنجاز وإعجاز وإبهار" اليوم السابع

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ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، " أمم أفريقيا 2019.. إنجاز وإعجاز وإبهار".. وزير الشباب والرياضة لـ"اليوم السابع": تذكرتى والـ "داتا بيز" عنوان الاستادات فى الدورى.. أهلا بالجماهير الموسم المقبل.. استادات عالمية وشاشة عملاقة فى الافتتاح بشراكة عالمية ورؤية مصرية.. ونجيل حديث مثل ملعب نهائى أوروبا وأرينا برلين، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة السادسة من النسخة الورقية.
 
وداخل العدد
 

ـ المراجعة النهائية للثانوية العامة فى مادة الاقتصاد

 
ـ دعم العلاقات التاريخية بين مصر وأريتريا فى قمة الاتحادية
 

ـ فورين بوليسى فتحت أبوابها لأكاذيب الإخوان.. وصفحات مأجورة للهجوم على مصر

 
ـ مقتل 4 عناصر إرهابية من المتورطين فى تنفيذ هجوم كمين العريش
 

ـ قطار الثانوية العامة يعبر محطة اللغة العربية بدون شكاوى

 
ـ أول فوج من حجاج الجمعيات يغادر البلاد فى النصف الثانى من يوليو
 

ـ قناة السويس تحقق أعلى معدل تحويل للخزانة العامة فى تاريخها بـ 72.2 مليار جنيه

 
ـ دورة العمل فى المستشفيات مراقبة بالردار.. أول نظام إلكترونى لتتبع العمل بـ 400 مستشفى
 
اليوم السابع
 
 

الثانوية العامة

الارهاب

العريش

امم افريقيا

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