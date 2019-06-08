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اليابان تبدأ تجربة علاجية على الأورام التي تسبق سرطان عنق الرحم

السبت، 08 يونيو 2019 11:30 ص
اليابان تبدأ تجربة علاجية على الأورام التي تسبق سرطان عنق الرحم اكتشاف يابانى لعلاج سرطان عنق الرحم
أ ش أ

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قال فريق بحثي بجامعة كيوتو اليابانية إنه بدأ تجربة لإجراء علاج للنساء المريضات اللاتي يعانين من الأورام داخل عنق الرحم وهي المرحلة السابقة من سرطان عنق الرحم.

وذكرت صحيفة (جابان تايمز) على الإنترنت، أن الفريق يهدف إلى تسويق العلاج في غضون ثلاث سنوات إذا تم تأكيد سلامته وفعاليته، وذلك للقضاء على أورام "خلل التنسج العنقي" التي يحتمل أن تتحول إلى خبيثة، حيث تنمو خلايا شاذة على سطح عنق الرحم.

سرطان عنق الرحم

سرطان عنق الرحم


 

وأشارت الصحيفة إلى أن العدوى بفيروس الورم الحليمي البشري، هي السبب الرئيسي للأورام داخل عنق الرحم، وأنه يمكن الوقاية من سرطان عنق الرحم عن طريق التطعيمات ضد فيروس الورم الحليمي البشري في حوالي 70 % من جميع الحالات.

وقد بدأت التجربة في أعقاب اكتشاف أحد الأساتذة بالجامعة لمركب جزيئي منخفض يعمل على منع انتشار فيروس الورم الحليمي (FIT-039) البشري.

 


سرطان عنق الرحم

فيروس الورم الحليمى

خلل التنسج العنقي

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