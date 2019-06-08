النقض: إغفال النيابة العامة ذكر أسباب طعنها على الحكم يؤدى لعدم قبوله

كتبت هدى أبو بكر

أكدت محكمة النقض على أن الطعن المقدم النيابة العامة يشترط لقبوله أن يذكر أسباب طعنها للحكم ، وإغفالها ذكر الأسباب يؤدى لعدم قبول طعنها.

وقالت المحكمة خلال نظرها الطعن رقم 23082 لسنة 87 جلسة 2018/06/06 ، ان تقرير النيابة العامة بالطعن بالنقض فى الحكم بإدانة المطعون ضدهما واقتصار مذكرة أسباب طعنها على تعييب الحكم بالنسبة لأحدهما دون الآخر . أثره عدم قبول الطعن قبل الأخير شكلًا .

وأوضحت " لما كان النيابة العامة وإن قررت بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة المطعون ضدهما : 1- .... 2- ..... ، إلَّا أنه لما كان البيِّن من مذكرة أسباب الطعن أنها قد اقتصرت على تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة المحكوم عليه الأول ، وخَلَت كليَّة من إثارة اسم أو سبب تنال به قضاء الحكم ضد المتهم الثانى ، مما يجعل طعنها بالنسبة له خلوًا من الأسباب ، ومن ثم يتعيَّن القضاء بعدم قبول طعن النيابة العامة قبل المطعون ضده الثانى.. شكلًا .