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القوى العاملة تبدأ غدا قبول طلبات راغبى التدريب من أجل التشغيل مجانا

السبت، 08 يونيو 2019 09:04 ص
القوى العاملة تبدأ غدا قبول طلبات راغبى التدريب من أجل التشغيل مجانا شباب يتقدم لوظائف - ارشيفية
كتب محمود راغب

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تبدأ وزارة القوى العاملة، اعتبارا من غدا الأحد وحتى 23 يونيو الجاري، في قبول طلبات الراغبين فى التدريب من أجل التشغيل للشباب مجانا بإحدى شركات الأغذية والمشروبات، بمزايا 2800 جنيه شهريا، في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الجانبين ، وذلك لإعداد الشباب وثقلهم وتأهيلهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بالمجال السياحي في خدمة المطاعم.

وتقوم الشركة بتعين من يجتاز الدورة التدريبية ومدتها أسبوعا في فروعها المنتشرة علي مستوي الجمهورية ومنحهم راتبا شهريا قدرة 1800 جنيه شاملا فترة التدريب ، فضلا عن حافز متغير على الأداء قدره 500 جنيه، وبدل مواصلات يتراوح بين 400 إلي500 جنيه للمتدربين بمناطق التجمع وأكتوبر، و250 جنيها لمناطق المعادي ووسط البلد ومدينة نصر ومصر الجديدة.

ومن المقرر أن يتم التدريب التطبيقي بمقار فروع التدريب التابعة للشركة، ويتم منح شهادة معتمدة للمتدربين تفيد اجتيازهم الدورة التدريبية بنجاح.

ويشترط فى المتقدم للتدريب أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط ، أو فوق متوسط ، أو عالي، وأن لا يقل السن عن 18 عاما ولا يزيد عن 30 عاما، مع تقديم صحيفة حالة جنائبه حديثة " فيش وتشبيه" ، بجانب شهادة صحية تفيد خلوه المتقدم من الأمراض المزمنة أو أية أمراض تعيقه عن التدريب.

 


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