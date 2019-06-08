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القضاء الأسترالى يصدر حكما بالسجن على كهربائى اختبر صواريخ لتنظيم داعش

السبت، 08 يونيو 2019 03:31 م
القضاء الأسترالى يصدر حكما بالسجن على كهربائى اختبر صواريخ لتنظيم داعش تنظيم داعش - أرشيفية
أ ش أ

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أصدر القضاء الأسترالى، حكما بالسجن 9 سنوات على عامل كهربائى اختبر فى مزرعته صواريخ ومعدات عسكرية لتنظيم "داعش" الإرهابى.

وأكد الادعاء الأسترالى - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم السبت - أن العامل المدعو هيثم ذهب والبالغ 44 عاما المعتقل فى عام 2017 أمضى شهورا فى مزرعته بولاية نيو ساوث ويلز، حيث درس الأسلحة الموجهة بالليزر، فى مسعى لإمداد التنظيم الإرهابى بتكنولوجيا خاصة بإنذار مسلحيه مسبقا بتوجيه ضربة إليهم، من خلال رصد الليزر واتصالات الرادارات.

وأضاف أن المتهم عمل على تصميم الصواريخ وابتكار صيغة جديدة لوقود الدفع لها وأعدّ دليلا من 288 صفحة تضم اكتشافاته ونتائج تحاليله، وكشف الخبراء عن أن مسلحى "داعش" فى سوريا والعراق على حد سواء استفادوا من تكنولوجيا تشبه إلى حد كبير تلك التى ابتكرها ذهب.

 


تنظيم داعش

محكمة استرالية

مكافحة الارهاب

الشرطة الاسترالية

الحرب على الارهاب

القضاء الاسترالى

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