القبض على 3 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، والأسلحة النارية تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيي راضى رئيس المباحث ، بالقبض على 3 عاطلين خلال حملة أمنية شملت اقسام قليوب وبنها،وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عباره عن 190جرام من الحشيش المخدر، و86 قرص مخدر ومبالغ مالية ، و قطعتى أسلحة نارية غير مرخصة وتم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.