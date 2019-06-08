القبض على تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة فى الغربية

الغربية - محمد طارق

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائهم.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية، يفيد بتمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا، من ضبط تشكيل عصابى مكون من "ف ع" مقيم بمنطقة السلخانه القديمة قسم ثان طنطا، "م ح" شارع الحلو ثان طنطا، وبحوزتهم 105 لفافة هيروين، مبلغ مالى حصيلة البيع هاتف محمول.

تم نقل المتهمين لديوان القسم وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بغرض الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعه وإخطار النيابه للتحقيق .