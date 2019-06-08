الشرطة المجرية تستجوب 296 شخص على خلفية غرق قارب سياحى بنهر الدانوب

أ ش أ

استجوبت الشرطة المجرية 296 شخصا بشأن حادث غرق مركب سياحى فى نهر الدنواب عقب اصطدامه بسفينة أخرى، ما أودى بحياة 18 سائحا من كوريا الجنوبية.

وذكرت الشرطة المجرية - وفقا لشبكة (إيه بى سي) نيوز الإخبارية الأمريكية، اليوم السبت - أن ربان السفينة، التى اصطدمت فى الـ29 من مايو الماضى بالقارب السياحى الذى كان يحمل 33 سائحا واثنين من أفراد الطاقم المجري، لم يكشف عن تفاصيل الحادث خلال استجوابه.

ووصلت، أمس، رافعة عائمة عملاقة إلى جسر (مارجيت) بالعاصمة المجرية بودابست حيث يقبع القارب السياحى (هابلياني) على عمق نحو 9 أمتار تحت سطح النهر، حيث أعد غواصون مجريون وكوريون جنوبيون القارب ليتم رفعه.

يذكر أن القارب السياحى غرق بعد لحظات من حدوث التصادم، إلا أنه تم إنقاذ 7 سائحين كوريين جنوبيين ولا يزال هناك 9 أشخاص آخرون فى عداد المفقودين.