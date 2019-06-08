سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 02:29 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الشرطة المجرية تستجوب 296 شخص على خلفية غرق قارب سياحى بنهر الدانوب

السبت، 08 يونيو 2019 02:17 م
الشرطة المجرية تستجوب 296 شخص على خلفية غرق قارب سياحى بنهر الدانوب البحث عن غرقى فى المجر
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استجوبت الشرطة المجرية 296 شخصا بشأن حادث غرق مركب سياحى فى نهر الدنواب عقب اصطدامه بسفينة أخرى، ما أودى بحياة 18 سائحا من كوريا الجنوبية.

وذكرت الشرطة المجرية - وفقا لشبكة (إيه بى سي) نيوز الإخبارية الأمريكية، اليوم السبت - أن ربان السفينة، التى اصطدمت فى الـ29 من مايو الماضى بالقارب السياحى الذى كان يحمل 33 سائحا واثنين من أفراد الطاقم المجري، لم يكشف عن تفاصيل الحادث خلال استجوابه.

ووصلت، أمس، رافعة عائمة عملاقة إلى جسر (مارجيت) بالعاصمة المجرية بودابست حيث يقبع القارب السياحى (هابلياني) على عمق نحو 9 أمتار تحت سطح النهر، حيث أعد غواصون مجريون وكوريون جنوبيون القارب ليتم رفعه.

يذكر أن القارب السياحى غرق بعد لحظات من حدوث التصادم، إلا أنه تم إنقاذ 7 سائحين كوريين جنوبيين ولا يزال هناك 9 أشخاص آخرون فى عداد المفقودين.

 


الشرطة المجرية

غرق قارب سياحى

نهر الدانوب

غواصون مجريون

البحرية المجرية

غرق قارب فى المجر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بعد غرق قارب سياحى فى باكستان وآخر بنهر الدانوب.. تعرف على أبرز حوادث السفن

الجمعة، 07 يونيو 2019 02:41 م

ارتفاع حصيلة قتلى حادث غرق قارب سياحى بنهر الدانوب إلى 15 شخصا

الخميس، 06 يونيو 2019 11:26 ص

نهر الدانوب يلقى 4.2 طنا من البلاستيك فى البحر الأسود يومياً

الأربعاء، 05 يونيو 2019 11:30 ص

انتشال جثة أخرى من نهر الدانوب بعد غرق سفينة فى بودابست

الأربعاء، 05 يونيو 2019 10:40 ص

انتشال جثة من الدانوب على بعد 100 كيلومتر من بودابست بعد غرق سفينة

الإثنين، 03 يونيو 2019 07:58 م

المجر تعلن التعرف على هوية 7 من الغرقى فى حادث المركب السياحى بالدانوب

السبت، 01 يونيو 2019 10:53 م

اعتقال قبطان سفينة سياحية صدمت باخرة فى نهر الدانوب بالمجر

السبت، 01 يونيو 2019 05:10 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. أول ظهور رسمى لميجان ماركل برفقة الأمير هارى بعد ولادة طفلها

شاهد.. أول ظهور رسمى لميجان ماركل برفقة الأمير هارى بعد ولادة طفلها

غدا الأحد بدء تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات الأهلية

غدا الأحد بدء تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات الأهلية

الترجي التونسي يعلن إعادة كأس دوري الأبطال والميداليات لـ"كاف"

الترجي التونسي يعلن إعادة كأس دوري الأبطال والميداليات لـ"كاف"

صور.. تفاصيل اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة بالمحافظات.. فرحة بين الطلاب بمستوى مادة اللغة العربية وسهولة الأسئلة.. ضبط 3 حالات غش بالمحمول فى كفر الشيخ.. وإصابة 13 طالبا وطالبة بحالات إغماء ونزلة معوية

صور.. تفاصيل اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة بالمحافظات.. فرحة بين الطلاب بمستوى مادة اللغة العربية وسهولة الأسئلة.. ضبط 3 حالات غش بالمحمول فى كفر الشيخ.. وإصابة 13 طالبا وطالبة بحالات إغماء ونزلة معوية

التعليم:6 حالات غش باستخدام المحمول فى امتحانى العربى والدين للثانوية العامة

التعليم:6 حالات غش باستخدام المحمول فى امتحانى العربى والدين للثانوية العامة

رسمياً.. فيفا يقر تعديلات جديدة فى قوانين كرة القدم

رسمياً.. فيفا يقر تعديلات جديدة فى قوانين كرة القدم

وراء كل رجل عظيم امرأة.. ماجى كلمة السر فى نجاحات محمد صلاح مع ليفربول.. إشادة عالمية بزوجة هداف البريميرليج.. سوكر ستوريز: تدير مؤسسته الخيرية وتربطه بأصوله الريفية.. وتمسكها بتعاليم الإسلام يخطف الأضواء

وراء كل رجل عظيم امرأة.. ماجى كلمة السر فى نجاحات محمد صلاح مع ليفربول.. إشادة عالمية بزوجة هداف البريميرليج.. سوكر ستوريز: تدير مؤسسته الخيرية وتربطه بأصوله الريفية.. وتمسكها بتعاليم الإسلام يخطف الأضواء

مقال وزير استثمار الإخوان ليس الأول.. فورين بوليسى تتناسى الموضوعية وتكرس جهودها لمهاجمة مصر.. المجلة الأمريكية فتحت أبوابها للانتقاد والتحريض على أرض الكنانة.. وهاجمت تعديلات الدستور واستئناف المساعدات للقاهرة

مقال وزير استثمار الإخوان ليس الأول.. فورين بوليسى تتناسى الموضوعية وتكرس جهودها لمهاجمة مصر.. المجلة الأمريكية فتحت أبوابها للانتقاد والتحريض على أرض الكنانة.. وهاجمت تعديلات الدستور واستئناف المساعدات للقاهرة

"كازابلانكا" يحقق رقما قياسيا جديدا بوصوله لـ24 مليون جنيه فى 3 أيام

"كازابلانكا" يحقق رقما قياسيا جديدا بوصوله لـ24 مليون جنيه فى 3 أيام

تعرف على مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى الدورى بعد أمم افريقيا

تعرف على مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى الدورى بعد أمم افريقيا

الأهلي يكشف تطورات أزمة جدول الدورى فى خطاب رسمى للجبلاية

الأهلي يكشف تطورات أزمة جدول الدورى فى خطاب رسمى للجبلاية

ومازال الثأر مستمرا.. مقتل 4 عناصر إرهابية داخل وكر "أبو عيطة" الإرهابى.. المتهمون متورطون فى الهجوم على كمين العريش.. خبراء أمنيون: جمع المعلومات والفحص يقود إلى البؤر الإرهابية.. وتعاون المواطنين يشكل فارقا

ومازال الثأر مستمرا.. مقتل 4 عناصر إرهابية داخل وكر "أبو عيطة" الإرهابى.. المتهمون متورطون فى الهجوم على كمين العريش.. خبراء أمنيون: جمع المعلومات والفحص يقود إلى البؤر الإرهابية.. وتعاون المواطنين يشكل فارقا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة