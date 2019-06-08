السيطرة على حريق داخل منزل بمركز الرحمانية بالبحيرة دون حدوث إصابات

البحيرة - ناصر جودة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة على حريق منزل بمركز الرحمانية دون حدوث أى إصابات.

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية بنشوب حريق داخل منزل بشارع بورسعيد بالبحيرة بسبب ماس كهربائى.



وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العميد أحمد العشماوي، والعقيد محمد بلبع إلى مكان الحريق للسيطرة عليه ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة.



وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة.