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الرى: حالة الطوارىء خلال العيد منعت التعديات على النيل

السبت، 08 يونيو 2019 03:59 م
الرى: حالة الطوارىء خلال العيد منعت التعديات على النيل نهر النيل
كتبت أسماء نصار

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أكد المهندس محمود السعدى، رئيس مصلحة الرى، أن حالة الطوارىء وأعمال المتابعة المستمرة لأجهزة حماية النيل خلال فترة اجازة عيد الفطر بمختلف المحافظات المطلة على نهر النيل، كان لها بالغ الأثر فى التصدى لمحاولات التعديات، مشيراً إلى أنه يتم متابعة نهر النيل وفرعيه على طول مجراه واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال أى تعديات فى حينها.

وأضاف رئيس مصلحة الرى، فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أنه تم تشكيل غرف عمليات على مدار الساعة للمتابعة المستمرة على كافة المستويات مما كان له بالغ الاثر بكافة المحافظات وقد تم خلال أيام العيد متابعة حالة المياه بترعة السويس ومحطات مياه الشرب والاطمئنان أن المحطة تعمل بكفاءة والمياه تصل الى ترعة الشلوفة بالدرجات والمناسيب الكافية فضلاً عن متابعة حالة المياه بمنطقة الصف بالجيزة وعمل كافة الاحتياطات والتنسيق اللازم بين أجهزة الوزارة لضمان عدم حدوث أى ارتفاع للمياه بمنطقة الصف وغمازة.

الجدير بالذكر أنه تم التشديد على منع كافة أشكال التعدى على المجارى المائية وحرم نهر النيل، فى ضوء قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 وقانون حماية المجارى المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982.

و يمر نهر النيل فى 16 محافظة، وهو أحد الوسائل الترفيهية للمصريين خلال الأعياد والمناسبات لذلك تم تشكيل غرف عمليات فى كل ادارة خلال فترة الاجازات، يتم ربطهم بغرفة عمليات مركزية فى الوزارة و التأكيد من جاهزية المعدات "اللانشات والصنادل والحفارات" على امتداد نهر النيل.

 

 

 


مصلحة الرى

حماية النيل

اجازة عيد الفطر

نهر النيل

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