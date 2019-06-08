"الرقابة المالية" تعدل اشتراطات عضوية لجان الرقابة الشرعية لإصدار الصكوك

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا رقم 61 لسنة 2019، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 42 لسنة 2019، بشأن ضوابط تشكيل واشتراطات عضوية لجان الرقابة الشرعية لإصدار الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ونص القرار، والذى نشر بالجريدة الرسمية فى عددها رقم 128 لسنة 2019، كالتالى