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الداخلية: مقتل 4 إرهابيين متورطين فى الهجوم على كمين جنوب العريش (تحديث)

السبت، 08 يونيو 2019 10:06 ص
الداخلية: مقتل 4 إرهابيين متورطين فى الهجوم على كمين جنوب العريش (تحديث) مقتل ارهابيين - صورة أرشيفية
كتب- محمود عبد الراضى ومحمد عبد العظيم

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أصدرت وزارة الداخلية بيانا، أعلنت فيه مقتل 4 عناصر إرهابية، من المتورطين فى تنفيذ الهجوم على كمين أمنى فجر اليوم الأول لعيد الفطر بالعريش.

وذكرت الوزارة فى بيانها، انه استمرار لجهود ملاحقة وتتبع العناصر الإرهابية، المتورطة فى مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية، جنوب العريش فجر 5 يونيو الجارى، فقد رصدت عمليات المتابعة، وتتبع خطوط سير العناصر الإرهابية، اتخاذ عدد من تلك العناصر، أحد العقارات، الكائن بمنطقة ابو عيطة بالعريش مأوى لهم.

وأشار البيان، أنه تم مداهمة العقار وتبادل إطلاق النار، مما أسفر عن مصرع 4 عناصر إرهابية، وعثر بحوزتهم على 3 بنادق الية، وحزام ناسف.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليات التحقيق.

ارهابين (1)
 
ارهابين (2)
 
ارهابين (3)

الداخلية

وزارة الداخلية

سيناء

العريش

كمين العريش

اليوم السابع بلس

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