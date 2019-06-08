الجيش اليمنى يحرر مناطق جديدة فى محافظة حجة

عدن / أ ش أ/

حررت قوات الجيش اليمنى ، اليوم السبت ، مناطق جديدة فى محافظة حجة شمالى غرب البلاد.

وأفاد الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) بأن قوات الجيش مسنودة بقوات التحالف العربى لدعم الشرعية نفذت عملية عسكرية واسعة تمكنت خلالها من تحرير عدد من المناطق الواقعة بين مديريتى حرض وميدي.

وحررت قوات الجيش قرى والقص، وجبران، وبنى عويد، والحجاورة، والمطارية، والكدمة، والعمرية، وذهب حجر، والمشايبة، وبنى فراص.

كما حررت مزارع النسيم التى تبلغ مساحتها نحو 10 كم ، وتتخذها المليشيا ثكنة لعناصرها، بالإضافة إلى مزارع الخضراء، والحاشدي، والمرواني، والخميسي، وبنى عاتي.

كما سيطرت على الخط الاسفلتى الرابط بين ميدى وحرض، وقطعت خطوط تعزيزات مليشيا الحوثى الانقلابية شمالى المحافظة.

ومن جانبها قصفت مقاتلات التحالف، مواقع وتعزيزات مليشيا الحوثى الانقلابية، فى المنطقة ذاتها.

ونزعت الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش الوطني، كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة التى زرعتها المليشيا الانقلابية فى المنطقة.

وأسفرت العملية، التى لا تزال مستمرة، عن سقوط عشرات القتلى والجرحى فى صفوف المليشيا، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها.