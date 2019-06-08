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الإمارات تهنئ تونس بعضوية مجلس الأمن

السبت، 08 يونيو 2019 07:00 ص
الإمارات تهنئ تونس بعضوية مجلس الأمن انور قرقاش
وكالات

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هنأ وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، تونس بانتخابها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي لمدة عامين، عقب فرز الأصوات في انتخابات المجلس وحصولها على 191 صوتا.
 
وقال قرقاش على "تويتر": "نبارك لتونس الشقيقة انتخابها لعضوية مجلس الامن للسنوات 2020/ 2021 عن المجموعة العربية وبأصوات قياسية".
 
كما أعرب الوزير الإماراتي عن تمنياته بالمزيد من النجاح للدبلوماسية التونسية في المحافل الإقليمية والدولية.
 
وانتخبت تونس الجمعة، إلى جانب إستونيا والنيجر وفيتنام وسانت فنسنت وغرينادين كأعضاء غير دائمين، ليحلوا محل غينيا الاستوائية وساحل العاج والكويت وبولندا والبيرو

انور قرقاش

تونس

الامارات

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