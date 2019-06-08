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السبت، 08 يونيو 2019 03:59 م
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الأمن فى مالى يبطل مفعول عبوة ناسفة زرعت بسيارة قرب أحد فنادق باماكو

السبت، 08 يونيو 2019 03:58 م
الأمن فى مالى يبطل مفعول عبوة ناسفة زرعت بسيارة قرب أحد فنادق باماكو قوات الأمن فى مالى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الأمن والحماية المدنية فى باماكو عن إبطال عبوة ناسفة كانت مزروعة فى سيارة وسط مالي.

وأكدت الوزارة، فى بيان نشرته وكالة الأنباء المالية الرسمية، اليوم السبت، أن أجهزة الأمن أبطلت عبوة ناسفة كانت موصولة بسيارة قرب فندق الشمال والجنوب تم اكتشافها بفحص روتيني.

وأشار البيان إلى أن الأجهزة الأمنية قامت على الفور بإيقاف السيارة المشتبه بها من قبل فريق إزالة الألغام التابع لفرق التدخل الخاص التابع للشرطة الوطنية. وتم فصل الجهاز الذى كان متصلاً بهاتف محمول بواسطة روبوت لإزالة الألغام دون أى حادث، وأكد المصدر أن العملية شاركت فيها فرق من الشرطة التقنية والعلمية ولواء التحقيق الخاص لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.

ويذكر أن مالى تعانى انفلاتا أمنيا غير مسبوق أودى وفق مصادر مالية بحياة الآلاف من الأبرياء فى السنوات السبع الأخيرة.


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