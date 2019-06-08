سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 01:59 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

لكشف الجرائم ومرتكبيها..

"اقتراحات البرلمان" تطالب بإلزام جميع المنشآت والمحال بتركيب كاميرات مراقبة

السبت، 08 يونيو 2019 12:02 ص
"اقتراحات البرلمان" تطالب بإلزام جميع المنشآت والمحال بتركيب كاميرات مراقبة كاميرات مراقبة
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب النائب محمد حمدى دسوقى، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بإلزام كافة المنشآت والمؤسسات والمحلات بأنواعها ومحطات المترو وغيرها، بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية.
 

وقال "دسوقى"، إن تركيب كاميرات مراقبة فى المنشآت والمؤسسات المختلفة وفى المحال بالداخل والخارج، تساعد على كشف مرتكبى الجرائم الإرهابية وجرائم السرقة وغيرها، وأحيانًا قد تساعد على منع الجريمة قبل وقوعها.

 

وأوضح وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن ثمن كاميرات المراقبة أصبح فى المتناول، وتركيب كاميرات مراقبة وسيلة أمان للجميع وأصبحت أمرًا ضروريًا، لافتًا إلى أن العديد من الجرائم الإرهابية والجنائية بدون كاميرات المراقبة كان من الممكن عدم اكتشاف مرتكبيها.


كاميرات المراقبه

البرلمان

الارهاب

الجريمه

مجلس النواب

اقراحات البرلمان

كشف الجرائم

الاخبار

اخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو وصور.. ولادة نمر أسود نادر فى حديقة حيوان "كولياكان" بالمكسيك

فيديو وصور.. ولادة نمر أسود نادر فى حديقة حيوان "كولياكان" بالمكسيك

الماتادور الإسبانى يكتسح جزر فاروه برباعية فى تصفيات أمم أوروبا 2020

الماتادور الإسبانى يكتسح جزر فاروه برباعية فى تصفيات أمم أوروبا 2020

تعليمات اللحظات الأخيرة.. توجيه ملاحظى الثانوية العامة بتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان.. وتحذيرات بعدم إثارة وافتعال أى مشكلات.. ومصادر: ضبط اللجنة مسئولية المعلم.. وتحرير محضر لأى طالب يُحاول الغش

تعليمات اللحظات الأخيرة.. توجيه ملاحظى الثانوية العامة بتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان.. وتحذيرات بعدم إثارة وافتعال أى مشكلات.. ومصادر: ضبط اللجنة مسئولية المعلم.. وتحرير محضر لأى طالب يُحاول الغش

تعرف على خطة التأمين الطبى للجان امتحانات الثانوية العامة × 8 معلومات

تعرف على خطة التأمين الطبى للجان امتحانات الثانوية العامة × 8 معلومات

موجز 6..مقتل 8 إرهابيين متورطين بهجوم كمين العريش فى مواجهة مع الشرطة

موجز 6..مقتل 8 إرهابيين متورطين بهجوم كمين العريش فى مواجهة مع الشرطة

الشعب المصرى العملاق يقبض على الإرهاب القزم فى كاريكاتير اليوم السابع

الشعب المصرى العملاق يقبض على الإرهاب القزم فى كاريكاتير اليوم السابع

ليفربول يواجه مانشستر سيتى 4 أغسطس فى الدرع الخيرية رسميًا

ليفربول يواجه مانشستر سيتى 4 أغسطس فى الدرع الخيرية رسميًا

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة