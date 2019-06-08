"اقتراحات البرلمان" تطالب بإلزام جميع المنشآت والمحال بتركيب كاميرات مراقبة

كتب محمود حسين

طالب النائب محمد حمدى دسوقى، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بإلزام كافة المنشآت والمؤسسات والمحلات بأنواعها ومحطات المترو وغيرها، بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية.



وقال "دسوقى"، إن تركيب كاميرات مراقبة فى المنشآت والمؤسسات المختلفة وفى المحال بالداخل والخارج، تساعد على كشف مرتكبى الجرائم الإرهابية وجرائم السرقة وغيرها، وأحيانًا قد تساعد على منع الجريمة قبل وقوعها.

وأوضح وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن ثمن كاميرات المراقبة أصبح فى المتناول، وتركيب كاميرات مراقبة وسيلة أمان للجميع وأصبحت أمرًا ضروريًا، لافتًا إلى أن العديد من الجرائم الإرهابية والجنائية بدون كاميرات المراقبة كان من الممكن عدم اكتشاف مرتكبيها.