اشتباكات محدودة فى احتجاجات السترات الصفراء بفرنسا مع تراجع عدد المتظاهرين

باريس (رويترز)

اندلعت اشتباكات محدودة، اليوم السبت، فى الأسبوع الثلاثين على التوالى لاحتجاجات السترات الصفراء فى فرنسا مع تراجع عدد المتظاهرين بفارق كبير عن ذروته فى نوفمبر.

وعرض التلفزيون الفرنسى صورا لعدد قليل من المتظاهرين يرشقون عربات الشرطة بمقذوفات فى ضاحية درانسى قرب شمال باريس بينما استخدمت الشرطة قنابل الغاز ومدافع المياه ضد المتظاهرين فى مدينة مونبلييه بجنوب البلاد. وشهدت مدينة ديجون بوسط فرنسا اشتباكات أيضا.

وذكرت الحكومة الفرنسية أن 10300 شخص تظاهروا فى أنحاء البلاد مقارنة بنحو 9500 شخص يوم السبت الماضى، لكن العدد منخفض بفارق كبير عن ذروة الاحتجاجات فى نوفمبر تشرين الثانى وديسمبر كانون الأول حين خرج ما يقدر بنحو 300 ألف شخص إلى الشوارع أيام السبت فى احتجاجات أسفرت فى كثير من الأحيان عن أعمال عنف وتخريب واسعة النطاق فى باريس، واندلعت الاحتجاجات بعد غضب عام ضد رفع ضرائب الوقود.