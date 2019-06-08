استعدادات بمطار شرم الشيخ لاستقبال الوفود المشاركة بمنتدى مكافحة الفساد

كتب أحمد حمادة

يستعد مطار شرم الشيخ الدولى، لاستقبال الوفود المشاركة فى المنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد، والمقرر انعقاده فى الفترة من 12، 13 من يونيو الجارى.

وبدأت محطة مصر للطيران للخدمات للأرضية بمطار شرم الشيخ الدولى، تعليق بعض اللافتات وتزيين مبنى المطار، ووضع لوجو المنتدى على الأتوبيسات بمهبط الطائرات، فضلا عن تجهيز كافة معدات المحطة.

ومن المقرر أن يعقد المنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد في مدينة السلام شرم الشيخ خلال يومى 12، 13 من الشهر الجارى، تحت عنوان "التنميى تبدأ بالنزاهى".