سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 11:31 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

استعدادات بمطار شرم الشيخ لاستقبال الوفود المشاركة بمنتدى مكافحة الفساد

السبت، 08 يونيو 2019 10:20 ص
استعدادات بمطار شرم الشيخ لاستقبال الوفود المشاركة بمنتدى مكافحة الفساد مطار شرم الشيخ الدولى
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
يستعد مطار شرم الشيخ الدولى، لاستقبال الوفود المشاركة فى المنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد، والمقرر انعقاده فى الفترة من 12، 13 من يونيو الجارى. 
 
وبدأت محطة مصر للطيران للخدمات للأرضية بمطار شرم الشيخ الدولى، تعليق بعض اللافتات وتزيين مبنى المطار، ووضع لوجو المنتدى على الأتوبيسات بمهبط الطائرات، فضلا عن تجهيز كافة معدات المحطة. 
 
ومن المقرر أن يعقد المنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد في مدينة السلام شرم الشيخ خلال يومى 12، 13 من الشهر الجارى، تحت عنوان  "التنميى تبدأ بالنزاهى".
 
مطار شرم الشيخ الدولى (1)
 
مطار شرم الشيخ الدولى (2)
 
مطار شرم الشيخ الدولى (3)
 
مطار شرم الشيخ الدولى (4)
 

مكافحة الفساد

مطار شرم الشيخ

اخبار الطيران

مؤتمر افريقيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على 8 اختصاصات للنيابة الإدارية.. أبرزها مكافحة الفساد

الجمعة، 07 يونيو 2019 07:34 م

لجنة مكافحة الفساد بالرى تجتمع لمتابعة ما تم إنجازه.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 29 مايو 2019 11:22 م

صور.. "من أسيوط إلى بلاد الكنغر" نجيب قلدس يتقلد أرفع المناصب فى الشرطة الأسترالية.. تولى منصب نائب مفوض شرطة ولاية ويلز.. وقاد جهاز مكافحة الفساد.. ومشرفا على التحقيق فى حادث المسجدين بنيوزيلاندا

الإثنين، 27 مايو 2019 10:00 م

رئيس جنوب أفريقيا الجديد يواجه مكافحة الفساد وأزمات اقتصادية وتبديد موارد

الأحد، 26 مايو 2019 04:27 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قناة السويس تُحَّول للخزانة العامة 72.2 مليار جنيه العام المالى 2018/2019

قناة السويس تُحَّول للخزانة العامة 72.2 مليار جنيه العام المالى 2018/2019

أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 626 جنيها للجرام

أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 626 جنيها للجرام

ضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان العربى بالثانوية فى دمياط

ضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان العربى بالثانوية فى دمياط

فيديو معلوماتى.. كيف تحمى نفسك من الإجهاد الحرارى عند ارتفاع الحرارة

فيديو معلوماتى.. كيف تحمى نفسك من الإجهاد الحرارى عند ارتفاع الحرارة

هازارد حديث صحافة اسبانيا بعد انتقاله إلى ريال مدريد.. صور

هازارد حديث صحافة اسبانيا بعد انتقاله إلى ريال مدريد.. صور

أوروجواي تستعد لكوبا امريكا بثلاثية ضد بنما.. فيديو

أوروجواي تستعد لكوبا امريكا بثلاثية ضد بنما.. فيديو

الداخلية: مقتل 4 إرهابيين متورطين فى الهجوم على كمين جنوب العريش (تحديث)

الداخلية: مقتل 4 إرهابيين متورطين فى الهجوم على كمين جنوب العريش (تحديث)

ثنائية ميسي تقود الارجنتين لسحق نيكاراجوا قبل كوبا امريكا.. فيديو

ثنائية ميسي تقود الارجنتين لسحق نيكاراجوا قبل كوبا امريكا.. فيديو

لجان امتحانات الثانوية العامة تعلق منشورا بعقوبة الغش على مدخل المدارس

لجان امتحانات الثانوية العامة تعلق منشورا بعقوبة الغش على مدخل المدارس

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

خلى مطبخك أفرنجى.. طريقة عمل الدجاج بالطريقة الإيطالية

خلى مطبخك أفرنجى.. طريقة عمل الدجاج بالطريقة الإيطالية

أشهر 7 ثنائيات فى هوليود يصل الفارق السنى بينهما من 10 سنوات لـ ربع قرن

أشهر 7 ثنائيات فى هوليود يصل الفارق السنى بينهما من 10 سنوات لـ ربع قرن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة