ابعد عن التوتر وريح جسمك للوقاية من الإصابة بقرحة الإجهاد

كتبت هند عادل

قرحة الإجهاد تسبب التهابًا في الجهاز الهضمي العلوي، وهذه القروح تتلف بطانة المعدة والأمعاء وتسبب الألم والشعور بالحرقة ويتراوح الضرر من تهيج بسيط إلى نزيف حاد.

وهذا النوع من القرح شائع بين الأشخاص الذين يتعرضون لضغوط جسدية هائلة، حسبما كشف موقع medicalnewstoday.

أسباب الإصابة بقرحة الإجهاد

قرحة الإجهاد يمكن أن تحدث فجأة بسبب الإجهاد الفسيولوجي وتأتي فجأة، بعض الأطعمة الحمضية يمكن أن تجعل القرحة أسوأ وكذلك الإجهاد البدني الناتج عن إصابة خطيرة أو عدوى قد يكون هذا بسبب الإجهاد يزيد من حمض المعدة.

يمكن أن تكون قرح الإجهاد مهددة للحياة لأنها تميل إلى التأثير على الأشخاص المرضى للغاية في حين أن قرح المعدة التي تزداد سوءًا بسبب الإجهاد نادراً ما تكون خطيرة.

المعدة تنتج بشكل طبيعي حمضا للمساعدة في هضم الطعام عندما تتغير بيئة المعدة الحمضية أو تصبح حمضية أكثر من اللازم فقد يصاب الشخص بأعراض قرحة.

في الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد الفسيولوجي الحاد قد تنجم القرحة عن تغيرات في درجة الحموضة في الجسم.

نادرًا ما يؤدي التوتر النفسي الشديد إلى حدوث قرحة إجهاد، فبعض العوامل الصحية وأسلوب الحياة تزيد من خطر تلف المعدة وبطانة الأمعاء، كل هذه العوامل تجعل من المرجح أن يصاب الشخص بقرحة بما في ذلك القرحة المرتبطة بالتوتر.