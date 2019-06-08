سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 09:38 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

إيمان تقيم دعوى خلع بسبب رفض أهل زوجها التصريح بمحل إقامته

السبت، 08 يونيو 2019 09:19 ص
إيمان تقيم دعوى خلع بسبب رفض أهل زوجها التصريح بمحل إقامته محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى خلع، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وطالبت فيها التفريق بينها وزوجها، بسبب خشيتها أن لا تقيم حدود الله، لتؤكد: "صبرت وعشت بمنزل حماتى وأنا لا أعلم مكان زوجى لأكثر من 12 شهرا، بعد أن سرق ميراثى وتزوج، تحملت الإهانات ومعاملتها لى كالخادمة".

وتابعت إيمان.ع.أ أثناء جلسة تسوية المنازعات: "صبرت حتى كدت أصاب بالجنون، بسبب ضغط أهلى، عام كامل أقضى الليالى دون أن أجد من يهون على الوحدة، فكان لابد من أن أخرج من ذلك السجن، وأهرب من جحيم العنف برفقتها".

وأضافت: "قرر زوجى الزواج بعد أن استغل وضع يديه على ممتلكاتى التى ورثتها من والدى، ورغم أننى نجله عمه لم يشفع لى لدى عائلتهم، ليعاملونى أسوأ معاملة ضرب وإهانة".

وتؤكد: "اختفى ولم يتواصل معى، وعلمت بزواجه وتركنى لأعيش برفقة حماتى التى لا تعرف الرحمة".

وتابعت: انتظرت دون أمل، فيوم يأتى بعد آخر دون أن يتحقق شىء،  حتى أتم عام دون أن يرفع على سماعة التليفون، وأنا للأسف سجينة فى منزل أهله، كنت أشعر كالمتسولة.

وأكملت: "عشت صابرة على تحكمات أهله، وتعرضت للمنع من الخروج من المنزل، والتواصل مع والدى ووالدتى وأشقائى، حتى تعدت يوماً على بالضرب، وأهانتنى" .

 


محكمه الاسره

الهجر

طلاق للضرر

صراع الحموات

حرمان من الحقوق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سلمى لمحكمة الأسرة: "أهل زوجى اتهمونى بالفجور وأجبروا زوجى على تطليقى"

السبت، 08 يونيو 2019 03:30 ص

زوج لمحكمة الأسرة: تلقيت علقة موت على يد حماتى بسبب شكوتى من عدم نظافة ابنتها

الأربعاء، 05 يونيو 2019 04:32 م

«زوجتى لا ترحم».. مصطفى لمحكمة الأسرة: "انتظر 7 ساعات كل أسبوع لرؤية أطفالى"

الأربعاء، 05 يونيو 2019 12:38 م

زوج لمحكمة الأسرة: "مراتى وش فقر خسرتنى فلوسى وخلتنى عاجز عن الحركة"

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 02:47 م

مبادئ محكمة الأسرة.. الحكم لجد بإلزام ابنه بموافقته على رؤية أحفاده

الإثنين، 03 يونيو 2019 08:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ثنائية ميسي تقود الارجنتين لسحق نيكاراجوا قبل كوبا امريكا.. فيديو

ثنائية ميسي تقود الارجنتين لسحق نيكاراجوا قبل كوبا امريكا.. فيديو

لجان امتحانات الثانوية العامة تعلق منشورا بعقوبة الغش على مدخل المدارس

لجان امتحانات الثانوية العامة تعلق منشورا بعقوبة الغش على مدخل المدارس

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

خلى مطبخك أفرنجى.. طريقة عمل الدجاج بالطريقة الإيطالية

خلى مطبخك أفرنجى.. طريقة عمل الدجاج بالطريقة الإيطالية

أشهر 7 ثنائيات فى هوليود يصل الفارق السنى بينهما من 10 سنوات لـ ربع قرن

أشهر 7 ثنائيات فى هوليود يصل الفارق السنى بينهما من 10 سنوات لـ ربع قرن

مجموعة مصر.. زيمبابوي تواجه نيجيريا وديًا تحت أنظار الفراعنة

مجموعة مصر.. زيمبابوي تواجه نيجيريا وديًا تحت أنظار الفراعنة

مديريات التعليم تتسلم صناديق أسئلة الثانوية من المطبعة ومراكز التوزيع

مديريات التعليم تتسلم صناديق أسئلة الثانوية من المطبعة ومراكز التوزيع

8 معلومات عن قانون تنظيم عمل دار الإفتاء المصرية.. تعرف عليها

8 معلومات عن قانون تنظيم عمل دار الإفتاء المصرية.. تعرف عليها

سيبك من فيس بوك.. 17 موقعا مفيدا هتساعدك وتوفر حلولا لكل مشاكلك

سيبك من فيس بوك.. 17 موقعا مفيدا هتساعدك وتوفر حلولا لكل مشاكلك

3.7 مليون طن.. معدل استهلاك الغاز الطبيعى خلال شهر واحد

3.7 مليون طن.. معدل استهلاك الغاز الطبيعى خلال شهر واحد

دخلت موسوعة جينيس.. شوف أكبر قلعة مبنية من الرمال في ألمانيا × 10 صور

دخلت موسوعة جينيس.. شوف أكبر قلعة مبنية من الرمال في ألمانيا × 10 صور

فيديو وصور.. ولادة نمر أسود نادر فى حديقة حيوان "كولياكان" بالمكسيك

فيديو وصور.. ولادة نمر أسود نادر فى حديقة حيوان "كولياكان" بالمكسيك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة