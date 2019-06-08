إصابة 6 طالبات فى حادث انقلاب سيارة بمدينة طيبة شمالى الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

أصيبت 6 طالبات جامعيات لدى عودتهن من الامتحانات بمدينة طيبة الجديدة شمالى محافظة الأقصر، وذلك فى انقلاب سيارة أجرة كانت تقلهن بطريق المدينة، وتم نقل المصابات لمستشفى الأقصر الدولى ومستشفى الأقصر العام لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر إخطاراً يفيد بانقلاب سيارة أجرة بطريق مدينة طيبة، ما أسفر عن إصابة 6 طالبات جامعيات وهن كل من "هاجر.أ.ع" 23 سنة مصابة بخلع فى الكتف، و"ياسمين.م.ق" 25 سنة مصابة بخلع فى الكتف، و"فاطمة.م.ج" 23 سنة مصابة بخلع فى الكتف، و"آية.ح.ع" 23 سنة مصابة بكسر فى العمود الفقرى، و"سمية.ع.ع" 23 سنة مصابة بكسر فى الكتف، و"رشا.ى.م" 25 سنة مصابة بكسر فى الكتف الأيمن، وتم نقلهن على الفور لمستشفى الأقصر الدولى ومستشفى الأقصر العام لتلقى العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.