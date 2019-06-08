إصابة عضوين بلجنة كنترول الثانوية العامة فى حادث تصادم سيارتين بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى الشرقى سوهاج دار السلام وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وسيارة ميكروباص نتج عن الحادث إصابة أثنين من أعضاء لجنة الإدارة لامتحانات الثانوية من الكنترول الرئيسى بأسيوط "أعضاء مقيمين أثناء عودتهما من أعمال الامتحانات بلجنة دار السلام الثانوية إلى محل إقامتهما بأسيوط.

وكان مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من إدارة تأمين الطريق يفيد بوقوع تصادم على الطرق الزراعى الشرقى أمام قرية الديابات نتج عنه إصابة أثنين من أعضاء لجنة امتحانات الثانوية العامة أحدهما إصابته خطيرة.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة خالد. م. ا 56 سنة وكيل سابق بتعلم أسيوط ببتر بالزراع وإصابة عمرو. ا. س 42 سنة بإصابات متفرقة بالجسم وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعى وتم نقل الأول لخطورة إصابته لمستشفى أسيوط الجامعى.

تم رفع اثار الحادث وإعادة حركة السير وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019 اليوم السبت، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، فى اليوم الأول، وتعقد الامتحانات لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزًا، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.