إحالة عصابة خطف هواتف المواطنين من شوارع البساتين للمحاكمة

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة البساتين بإحالة 3 عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح ، بتهمة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين، عن طريق الخطف والمغافلة.

اعترف المتهمون بتكوينهم تشكيلا عصابيا، لسرقة هواتف المحمول من المواطنين بإسلوب الخطف باستخدام توك توك.

وأضاف المتهمون أنهم يبيعون الهواتف المسروقة لأحد التجار بسعر رخيص، حيث أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة البساتين، قيام 3 عناصر إجرامية بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطهم أثناء استقلالهم مركبة "التوك توك"- بدون لوحات معدنية- ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم (فرد خرطوش - طلقة لذات العيار - 2 هاتف محمول).

بمواجهتهم أقر أحدهم بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وأضافوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام مركبة "التوك توك" المضبوطة بحوزتهم وأن الهاتفين المضبوطين من متحصلات السرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.