سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 02:16 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

إحالة عصابة خطف هواتف المواطنين من شوارع البساتين للمحاكمة

السبت، 08 يونيو 2019 01:12 م
إحالة عصابة خطف هواتف المواطنين من شوارع البساتين للمحاكمة سرقة هواتف - ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أمرت نيابة البساتين بإحالة  3 عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح ، بتهمة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين، عن طريق الخطف والمغافلة. 

اعترف المتهمون بتكوينهم تشكيلا عصابيا، لسرقة هواتف المحمول من المواطنين بإسلوب الخطف باستخدام توك توك.

وأضاف المتهمون أنهم يبيعون الهواتف المسروقة لأحد التجار بسعر رخيص، حيث أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة البساتين، قيام 3 عناصر إجرامية بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطهم أثناء استقلالهم مركبة "التوك توك"- بدون لوحات معدنية- ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم (فرد خرطوش - طلقة لذات العيار - 2 هاتف محمول).

بمواجهتهم أقر أحدهم بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وأضافوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام مركبة "التوك توك" المضبوطة بحوزتهم وأن الهاتفين المضبوطين من متحصلات السرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

 

 


البساتين

حوادث البساتين

اخبار الحوادث عصابة سرقة هواتف المحمول

ازاى ترجع تفلونك المسروق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. تفاصيل اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة بالمحافظات.. فرحة بين الطلاب بمستوى مادة اللغة العربية وسهولة الأسئلة.. ضبط 3 حالات غش بالمحمول فى كفر الشيخ.. وإصابة 13 طالبا وطالبة بحالات إغماء ونزلة معوية

صور.. تفاصيل اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة بالمحافظات.. فرحة بين الطلاب بمستوى مادة اللغة العربية وسهولة الأسئلة.. ضبط 3 حالات غش بالمحمول فى كفر الشيخ.. وإصابة 13 طالبا وطالبة بحالات إغماء ونزلة معوية

التعليم:6 حالات غش باستخدام المحمول فى امتحانى العربى والدين للثانوية العامة

التعليم:6 حالات غش باستخدام المحمول فى امتحانى العربى والدين للثانوية العامة

رسمياً.. فيفا يقر تعديلات جديدة فى قوانين كرة القدم

رسمياً.. فيفا يقر تعديلات جديدة فى قوانين كرة القدم

وراء كل رجل عظيم امرأة.. ماجى كلمة السر فى نجاحات محمد صلاح مع ليفربول.. إشادة عالمية بزوجة هداف البريميرليج.. سوكر ستوريز: تدير مؤسسته الخيرية وتربطه بأصوله الريفية.. وتمسكها بتعاليم الإسلام يخطف الأضواء

وراء كل رجل عظيم امرأة.. ماجى كلمة السر فى نجاحات محمد صلاح مع ليفربول.. إشادة عالمية بزوجة هداف البريميرليج.. سوكر ستوريز: تدير مؤسسته الخيرية وتربطه بأصوله الريفية.. وتمسكها بتعاليم الإسلام يخطف الأضواء

مقال وزير استثمار الإخوان ليس الأول.. فورين بوليسى تتناسى الموضوعية وتكرس جهودها لمهاجمة مصر.. المجلة الأمريكية فتحت أبوابها للانتقاد والتحريض على أرض الكنانة.. وهاجمت تعديلات الدستور واستئناف المساعدات للقاهرة

مقال وزير استثمار الإخوان ليس الأول.. فورين بوليسى تتناسى الموضوعية وتكرس جهودها لمهاجمة مصر.. المجلة الأمريكية فتحت أبوابها للانتقاد والتحريض على أرض الكنانة.. وهاجمت تعديلات الدستور واستئناف المساعدات للقاهرة

"كازابلانكا" يحقق رقما قياسيا جديدا بوصوله لـ24 مليون جنيه فى 3 أيام

"كازابلانكا" يحقق رقما قياسيا جديدا بوصوله لـ24 مليون جنيه فى 3 أيام

تعرف على مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى الدورى بعد أمم افريقيا

تعرف على مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى الدورى بعد أمم افريقيا

الأهلي يكشف تطورات أزمة جدول الدورى فى خطاب رسمى للجبلاية

الأهلي يكشف تطورات أزمة جدول الدورى فى خطاب رسمى للجبلاية

ميلانيا ترامب تتألق فى ثوب أزرق داكن بعد انتهاء رحلتها الأوروبية

ميلانيا ترامب تتألق فى ثوب أزرق داكن بعد انتهاء رحلتها الأوروبية

تقرير عالمى: ماجي كلمة السر فى نجاحات محمد صلاح مع ليفربول

تقرير عالمى: ماجي كلمة السر فى نجاحات محمد صلاح مع ليفربول

قناة السويس تُحَّول للخزانة العامة 72.2 مليار جنيه العام المالى 2018/2019

قناة السويس تُحَّول للخزانة العامة 72.2 مليار جنيه العام المالى 2018/2019

أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 626 جنيها للجرام

أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 626 جنيها للجرام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة