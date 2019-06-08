أول مرة.. مركز شرطة بلجيكى يتعرض لعملية سطو

كتب: أحمد علوى

تعرض لأول مرة فى بلجيكا، مركز شرطة منطقة دانسايرت، الواقع فى شارع دو هوبلون وسط العاصمة البلجيكية بروكسل لعملية سطو فى الليل من الخميس إلى الجمعة الماضية، حسبما أعلنت الشرطة اليوم السبت.

وأعلن عن هذه التصريحات المتحدثة باسم شرطة العاصمة بروكسل وإكسيل، إلس فان دى كيرى، حيث قالت "هذا السطو كان مذهلا" دون الخوض فى التفاصيل من أجل الحفاظ على سريان التحقيق الجارى.

من جانب المدعى العام فى بروكسل قالت المتحدثة باسمه ويليمين بيرت، انه تم فتح تحقيق قضائى لإلقاء الضوء على تفاصيل هذه القضية التى من المحتمل أن تكون مثيرة للقلق.