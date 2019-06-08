أولياء الأمور يقرأون القرآن لأبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

كتب - عماد عرفة ومحمد طارق وإبراهيم سالم

تجمع أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أمام اللجان بمحافظة الغربية ، يمسكون المصاحف ويتلون القرآن.

ومع إغلاق أبواب المدارس ظل أولياء الأمور أمام الأبواب، حتى قام الأمن بإبعادهم من أمام اللجان نهائيا، وكذلك وضع مصدات حديدية أمام عدد كبير من المدارس عدا الشوارع الرئيسية، فيما تم تثبيت خدمة أمنية أمام كل مدرسة ومنع وقوف السيارات على مسافات محددة.

كما اصطف أولياء أمور طلاب الثانوية العامة عقب دخول أبنائهم لأداء امتحان مادة اللغة العربية ، بجانب أسوار مدارس الثانوية بالغردقة فى انتظار إنهاء أبنائهم الامتحان للاطمئنان عليهم.

وسادت حالة من الترقب أمام مدارس القليوبية، من قبل أهالى طلاب الصف الثالث الثانوى الذين يؤدون امتحانى اللغة العربية والتربية الدينية للثانوية العامة، وسيطرت حالة من الخوف على الأهالى آملين فى أن يؤدى أبنائهم الامتحان بشكل جيد، مستعينين بالأدعية والقرآن الكريم والدعاء لأبنائهم.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019 اليوم السبت، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، فى اليوم الأول، وتعقد الامتحانات لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.