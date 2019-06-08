أولياء أمور طلبة ثانوية عامة يستنكرون سحب ساعة اليد من أبنائهم باللجان

استنكر أولياء أمور طلاب بالثانوية العامة سحب ساعات اليد من الطلبة داخل لجنة الامتحان، مؤكدين أنها مهمة للطالب داخل اللجنة حتى يتعرف على الوقت المتبقى من زمن الإجابة عن جميع الأسئلة.
وطالب أولياء الأمور بالإبقاء على ساعة يد الطالب أو التنبيه على الطلاب بحيازة ساعة يد عادية غير حديثة.
وفى السياق ذاته قالت مصادر مسئولة إن بعض ساعات اليد حديثة ومتصلة بالإنترنت ويستطيع الطالب أن يصور الأسئلة من خلالها، وسيتم بحث مطلب أولياء الأمور.
انطلقت صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2018/2019، حيث أدى 615348 طالبا وطالبة الامتحان فى مادة اللغة العربية (الفترة الأولى) داخل 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.
وقد تلقت غرفة العمليات عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدة حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، فى إدارة المنتزه التعليمية بمحافظة الإسكندرية، وإدارة ساقلته التعليمية وإدارة البلينا بمحافظة سوهاج، وإدارة دمياط الجديدة التعليمية بمحافظة دمياط، إدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة، وإدارة الخليفة والمقطم بمحافظة القاهرة، وإدارة أبو تيج التعليمية بمحافظة أسيوط، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.
ورصدت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ قيام بعض الطلاب بمدرسة الشهيد مقدم محمد لطفي العشري الثانوية العسكرية للبنين بإحداث شغب أثناء انعقاد امتحان اللغة العربية داخل اللجنة ومحاولة الغش باستخدام الهاتف المحمول، وتم استدعاء الشرطة وضبط الطلاب (ط.ر.ع) و(ع.م.ع) و(غ.م.أ.م) وعمل محضر إثبات حالة بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جدير بالذكر أن يوم الاثنين الموافق 10/6/2019 سوف يقوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية، والعلمية بأداء الامتحان في مادتي الاقتصاد والإحصاء بإجمالي عدد (595344) طالب/ طالبة، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) يوم الأحد الموافق 9/6/2019 الامتحان في مادة (اللغة العربية – الورقة الثانية).
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