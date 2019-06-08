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أعراض مرض السكر أبرزها الجوع الشديد

السبت، 08 يونيو 2019 05:00 ص
أعراض مرض السكر أبرزها الجوع الشديد اعراض مرض السكر
كتب بيتر إبراهيم

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تختلف أعراض مرض السكري اعتمادًا على مدى ارتفاع نسبة السكر في الدم لا سيما الأشخاص الذين هم في مرحلة ما قبل السكري أو السكري من النوع 2، قد لا يعانون من أعراض في البداية.

وفي هذا السياق، كشف فريق من الباحثون عبر الموقع الأمريكي “mayoclinic”، عن بعض من علامات وأعراض نوع 1 ونوع 2 من مرض السكرى، وتشمل:

  • زيادة العطش
  • كثرة التبول
  • الجوع الشديد
  • خسارة الوزن غير المبررة
  • وجود الكيتونات في البول (الكيتونات هي نتيجة ثانوية لانهيار العضلات والدهون التي تحدث عندما يكون هناك نسبة قليلة من الإنسولين في الجسم"
  • تعب
  • عدم وضوح الرؤية
  • بطء التئام القروح
  • الالتهابات المتكررة، مثل اللثة أو التهابات الجلد والتهابات المهبل

وعلى الرغم من أن داء السكري من النوع 1 يمكن أن يتطور في أي سن، يظهر عادة خلال مرحلة الطفولة أو المراهقة، أما السكري من النوع 2، فهو نوع أكثر شيوعًا ويمكن أن يتطور في أي عمر، وهو أكثر شيوعًا في الأشخاص كبار السن من سن 40 عامًا


مرض السكر

اعراض مرض السكر

السكر من النوع الاول

السكر من النوع الثانى

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