سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 11:22 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

أسباب استندت إليها النيابة فى حفظ تحقيقات اتهام الأهلى بالتزوير.. تعرف عليها

السبت، 08 يونيو 2019 10:09 م
أسباب استندت إليها النيابة فى حفظ تحقيقات اتهام الأهلى بالتزوير.. تعرف عليها الجمعية العمومية للنادى الأهلى-أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 5 أسباب استندت إليها نيابة وسط القاهرة، في قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى فى الاتهام بتزوير انتخابات الجمعية العمومية للنادى الأهلى، وحفظ التحقيقات فى القضية، تعرف عليها.

 

* الإجراءات التى اتخذت لعقد عمومية الأهلى صحيحة ولا تخالف القانون.

*اللجنة القضائية المشرفة على انعقاد العمومية باشرت عملها بموافقة مجلس القضاء الأعلى.

*عمومية النادى حضرها أكثر من 16 ألف عضو وافق منهم على اللائحة أكثر من 13 ألف.

*الإجراءات القانونية والإدارية تم اتخاذها بشكل سليم وبإشراف اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب.

 *وجود كاميرات مراقبة داخل السرادق المقام به العمومية، طوال ساعات عمل العمومية.

*خلو سجلات عضوية النادى الأهلى من إسم رئيس نادى الزمالك طوال العشر سنوات الماضية.

 


الاهلى

الزمالك

الجمعية العمومية للاهلى

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إشراف قضائي كامل على الجمعية العمومية للأهلي

الأربعاء، 26 سبتمبر 2018 07:45 م

بالصور.. 5 مشاهد مثيرة فى الجمعية العمومية للأهلى

الجمعة، 25 أغسطس 2017 02:14 م

الجمعية العمومية للأهلى تناقش 14 بندا.. تعرف عليها

الأربعاء، 15 مارس 2017 03:18 م

نجاح الجمعية العمومية للأهلى.. 80% نسبة الموافقة على ميزانية مجلس طاهر.. رفع اسم الخطيب من الكشوف يثير جماهير الأحمر.. والقيعى: ما حدث مهزلة.. عبدالصادق وطاهر يتجاهلان التحية.. والعامرى المعارض الوحيد

الجمعة، 25 مارس 2016 07:01 م

الجمعية العمومية للأهلى توافق على ميزانية مجلس طاهر

الجمعة، 25 مارس 2016 05:15 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خيول تغمرها المياه.. فعاليات اليوم الثانى من معرض كومبريان للخيول.. صور

خيول تغمرها المياه.. فعاليات اليوم الثانى من معرض كومبريان للخيول.. صور

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب جزر فيجى جنوب المحيط الهادئ

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب جزر فيجى جنوب المحيط الهادئ

الكى تحت الماء ومصارعة الأصابع وقفز الأرانب.. أغرب أنواع الرياضة فى العالم

الكى تحت الماء ومصارعة الأصابع وقفز الأرانب.. أغرب أنواع الرياضة فى العالم

33 عاما على الفاجعة.. رحلة لقرية مهجورة بسبب كارثة المفاعل النووى "تشرنوبل"

33 عاما على الفاجعة.. رحلة لقرية مهجورة بسبب كارثة المفاعل النووى "تشرنوبل"

صور.. رئيس وزراء الهند يشيد بلقاء رئيس المالديف ويهديه مضرب كريكت

صور.. رئيس وزراء الهند يشيد بلقاء رئيس المالديف ويهديه مضرب كريكت

فيديو وصور.. محمد صلاح يقضى إجازته فى الجونة على يخت أبيض بعد الاستمتاع بعيد الفطر وسط الأهل والأصدقاء.. والجماهير تستقبل الفرعون المصرى بالهتافات ومطالبته بكأس أمم أفريقيا.. و"مو" يبادل المصطفاين التحية

فيديو وصور.. محمد صلاح يقضى إجازته فى الجونة على يخت أبيض بعد الاستمتاع بعيد الفطر وسط الأهل والأصدقاء.. والجماهير تستقبل الفرعون المصرى بالهتافات ومطالبته بكأس أمم أفريقيا.. و"مو" يبادل المصطفاين التحية

"مصر غدا ظافرة بإذن الله فى معركتها مع الإرهاب" فى كاريكاتير اليوم السابع

"مصر غدا ظافرة بإذن الله فى معركتها مع الإرهاب" فى كاريكاتير اليوم السابع

موجز 6.. السبت افتتاح محطات مترو "هارون والشمس وألف مسكن" بالخط الثالث

موجز 6.. السبت افتتاح محطات مترو "هارون والشمس وألف مسكن" بالخط الثالث

الحلو ميكملش.. سقوط فارس فى عرض القوات احتفالا بعيد ميلاد الملكة إليزابيث.. صور

الحلو ميكملش.. سقوط فارس فى عرض القوات احتفالا بعيد ميلاد الملكة إليزابيث.. صور

صور.. القرد "طشطوش" هرب من لبنان لإسرائيل.. فتوسطت الأمم المتحدة لإعادته

صور.. القرد "طشطوش" هرب من لبنان لإسرائيل.. فتوسطت الأمم المتحدة لإعادته

تركيا دولاب مخدرات كبير.. الإدمان يرفع عدد الوفيات بين الأتراك لـ9 أضعاف

تركيا دولاب مخدرات كبير.. الإدمان يرفع عدد الوفيات بين الأتراك لـ9 أضعاف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة