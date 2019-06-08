أسباب استندت إليها النيابة فى حفظ تحقيقات اتهام الأهلى بالتزوير.. تعرف عليها

كتبت أمنية الموجي

5 أسباب استندت إليها نيابة وسط القاهرة، في قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى فى الاتهام بتزوير انتخابات الجمعية العمومية للنادى الأهلى، وحفظ التحقيقات فى القضية، تعرف عليها.

* الإجراءات التى اتخذت لعقد عمومية الأهلى صحيحة ولا تخالف القانون.

*اللجنة القضائية المشرفة على انعقاد العمومية باشرت عملها بموافقة مجلس القضاء الأعلى.

*عمومية النادى حضرها أكثر من 16 ألف عضو وافق منهم على اللائحة أكثر من 13 ألف.

*الإجراءات القانونية والإدارية تم اتخاذها بشكل سليم وبإشراف اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب.

*وجود كاميرات مراقبة داخل السرادق المقام به العمومية، طوال ساعات عمل العمومية.

*خلو سجلات عضوية النادى الأهلى من إسم رئيس نادى الزمالك طوال العشر سنوات الماضية.