أخبار × 24 ساعة.. رفع حالة الطوارئ استعدادا لامتحانات الثانوية العامة 2019

إعداد – إسماعيل رفعت

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وفيما يلى أهم وأبرز الأخبار التى تم نشرها:

يا طلاب الثانوية العامة استعدوا .. 8 صباحا موعد دخول لجنة الامتحان

مترو الأنفاق يرفع حالة الطوارئ استعدادا لامتحانات الثانوية العامة 2019

جامعة الأزهر تستأنف امتحانات الفصل الدراسى الثانى بداية من الغد

6 أهداف للحكومة فى خطتها للرعاية الصحية لعام 2019/2020

حملات تفتيشية للتحقق من منع استخدام المكبرات فى غير الخطبة والأذان

الأرصاد: اليوم انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

تحصيل 600 ألف جنيه مستحقات شكوى المصريين بإيطاليا خلال شهر

الانتهاء من 2.7 مليون كارت للفلاح.. ولجان لاستكمال بطاقات الحائزين

التعليم العالى تنفى مد إجازة العيد ليوم الأحد.. وتؤكد: الامتحانات بموعدها

100 ألف أسرة جديدة تدخل ضمن "تكافل وكرامة" اعتبارًا من يوليو المقبل