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6 أطعمة ضرورية فى نظام طفلك الغذائى أبرزها الشوفان

الجمعة، 07 يونيو 2019 09:30 ص
6 أطعمة ضرورية فى نظام طفلك الغذائى أبرزها الشوفان تغذية الأطفال - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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كثيرٌ من الأمهات يواجهن صعوبة فى تقديم الأطعمة المختلفة لأطفالهم، وقد لا يرغب معظم الأطفال فى تناول الخضروات أو أصناف معينة من الطعام، وبالرغم من ذلك يجب أن تعرف الأم أن هناك عدد من الأطعمة التى يجب أن تدرجها فى النظام الغذائى للطفل، نتعرف عليها فى السطورالتالية وفقاً لموقع Step to health.

أطعمة للاطفال
أطعمة للاطفال

أطعمة يجب أن تدرجها في النظام الغذائى لطفلك
 

1- الشوفان
 

دقيق الشوفان هو طعام متعدد الاستخدامات لتضمينه في نظام طفلك الغذائي، إنه ليس رائعًا لوجبة الإفطار فحسب بل أيضًا يمكن ادراجه فى العديد من الوجبات الخفيفة اللذيذة، وهو منخفض في السكريات، وغني بالألياف، كما أنه سهل التحضير.

لزيادة القيمة الغذائية للشوفان، أضف الشوفان والكاكاو والمكسرات والعسل إلى الوصفة المفضلة لديك، سيكون لديك وجبة خفيفة رائعة محملة بالألياف والفيتامينات والمعادن يحبها أطفالك.

2- البقوليات
 

تعتبر البقوليات وخاصة العدس، بدائل رائعة للحوم كمصدر للبروتين، إنها غنية بالألياف، والتي تنظم حركات الأمعاء لدى طفلك وتطلق السكر ببطء، لن توفر الكثير من العناصر الغذائية فقط ولكن الأطفال سيشعرون بالشبع لفترة أطول من الوقت.

3- البيض
 

البيض إضافة جيدة إلى نظام طفلك الغذائي، حيث يحتوي البيض على الكولين، وهو عنصر مهم في نمو المخ، كما أنه مصدر جيد للزنك والبروتين.

اكلات للاطفال
اكلات للاطفال

4-الخضروات الورقية
 

عندما يتعلق الأمر باختيار الخضار، حاول التنويع فى ألوان الخضروات، تعتبر الكوسة والسبانخ والقرنبيط من الأطعمة التي يمكنك مزجها مع الحبوب واللحوم والفطائر والحساء وحتى العصائر، والخضروات تساعد على تقوية العظام والعضلات والدماغ، حتى يمكنك الاستفادة من المواد المضادة للاكسدة الموجودة في هذه الأطعمة.

5- السلمون والأسماك الدهنية
 

السلمون من أفضل مصادر الدهون أوميجا 3 المفيد لتحسين صحة الدماغ والمخ ، يمكنك استخدام سمك السلمون المشوي كبديل للدجاج في السندوتشات.

6- المكسرات والبذور
 

المكسرات بديل رائع للحلويات، يمكنك طحنها باعتبارها "نوتيلا" محلية الصنع عن طريق إضافة الكاكاو والعسل.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك صنع جميع أنواع الحليب النباتي مع اللوز والأرز وفول الصويا، فهى مصدر كبير للبروتين والحديد والزنك والدهون غير المشبعة الأحادية الصحية.


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