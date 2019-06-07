5 شروط لإيفاد أئمة وخطباء المساجد إلى الخارج لنشر الدعوة.. تعرف عليها

كتب – إسماعيل رفعت

أعلنت وزارة الأوقاف، عن فتح باب التقديم لمسابقة الإيفاد الدائم لعام 2019، للأئمة لنشر صحيح الإسلام فى مختلف دول العالم فى ضوء دور مصر الريادى، فى إطار خطتها لإيفاد القراء والأئمة إلى الخارج.



واشترطت الأوقاف عددًا من القواعد والضوابط للإيفاد نرصدها فى السطور التالية:



1 - أن يكون أزهرياً ومسكناً على درجة مالية بموازنة وزارة الأوقاف، وأن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية فى قطاع الدعوة لا تقل ست سنوات، وأربع سنوات بالنسبة للمتقدمين من الأئمة العاملين بمحافظة شمال سيناء.

2 - ألا يكون قد ارتكب أى مخالفة لتعليمات الوزارة، وتم مجازاته عليها بأى نوع من أنواع الجزاء خلال العامين.



3 - أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة.



4 - أن يكون سليم البنية، مكتمل الحواس والأعضاء، ويستثنى المكفوفون من هذا الشرط، وذلك فى ضوء القرار الوزاري رقم (137) لسنة 2014م، وألا يكون قد سبق له الإيفاد الدائم خلال مدة خدمته الوظيفية.



5 - يختبر فى: "القرآن الكريم كاملاً، العقيدة، التفسير وعلوم القرآن، الحديث وعلومه، الفقه وأصوله، السيرة النبوية والثقافة العامة، وأن يجتاز المقابلة النهائية المقررة، وأن يكون حسن السير والسلوك".

