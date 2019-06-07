5 شروط لإيفاد أئمة وخطباء المساجد إلى الخارج لنشر الدعوة.. تعرف عليها

أعلنت وزارة الأوقاف، عن فتح باب التقديم لمسابقة الإيفاد الدائم لعام 2019، للأئمة لنشر صحيح الإسلام فى مختلف دول العالم فى ضوء دور مصر الريادى، فى إطار خطتها لإيفاد القراء والأئمة إلى الخارج.
4 - أن يكون سليم البنية، مكتمل الحواس والأعضاء، ويستثنى المكفوفون من هذا الشرط، وذلك فى ضوء القرار الوزاري رقم (137) لسنة 2014م، وألا يكون قد سبق له الإيفاد الدائم خلال مدة خدمته الوظيفية.
5 - يختبر فى: "القرآن الكريم كاملاً، العقيدة، التفسير وعلوم القرآن، الحديث وعلومه، الفقه وأصوله، السيرة النبوية والثقافة العامة، وأن يجتاز المقابلة النهائية المقررة، وأن يكون حسن السير والسلوك".
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