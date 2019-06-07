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31956 طالبًا يؤدون امتحانات الثانوية العامة غدًا بـ100 لجنة بالبحيرة

الجمعة، 07 يونيو 2019 05:50 م
31956 طالبًا يؤدون امتحانات الثانوية العامة غدًا بـ100 لجنة بالبحيرة محمد سعد محمد وكيل تعليم البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اتمام الاستعدادات الخاصة باجراء امتحانات الثانوية العامة غدا السبت بجميع مراكز المحافظة .

وأضاف أنه تم عقد إجتماع موسع مع رؤساء لجان سير الامتحان بحضور مديرى الادارات التعليمية والجهات المعنية تم خلاله التاكد من من كافة التجهيزات الخاصة بالجان والاستراحات ورفع درجة  الاستعداد بجميع الإدارات التعليمية .
 
وأوضح وكيل وزارة التعليم أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين فى الامتحانات يبلغ31956 طالب وطالبة بواقع 18574 علمى علوم و3389 طالب  وطالبة علمى رياضة و9993 ادبى يؤدون الامتحانات بعدد 99 لجنة ،بالإضافة للجنة للمكفوفين بالإدارات التعليمية .
 
وأشار إلى أنه تشكيل غرفة عمليات بكل ادارة تعليمية وربطها بغرفة العمليات الرئيسة بالمديرية  لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري لحل أى طارئ.
 
ووجه وكيل وزارة  التعليم على ضرورة توفير الجو الملائم للطلاب لاداء الإمتحانات بمنتهى الشفافية  ومواجهة الغش لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.
 
 
 

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2019

البحيره

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