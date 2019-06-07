21 ألف و 839 طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة بسوهاج.. السبت

تشهد محافظة سوهاج غدا السبت، انطلاق ماراثون الثانوية العامة حيث يؤدى 21 ألف و 839 طالب وطالبة الإمتحان داخل 67 لجنة موزعين على 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة بمادتى اللغة العربية والتربية الدينية. صرح بذلك الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج.
وأوضح شلتوت أن هناك غرفة عمليات مكبرة بديوان عام مديرية التربية والتعليم، لمتابعة أعمال سير الامتحانات على مستوى المحافظة، ومعرفة نسب الحضور والغياب بكل لجنة ومتابعة أى مشكلات قد تحدث أثناء سير الامتحانات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة