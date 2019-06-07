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21 ألف و 839 طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة بسوهاج.. السبت

الجمعة، 07 يونيو 2019 05:00 ص
21 ألف و 839 طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة بسوهاج.. السبت دكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج
سوهاج محمود مقبول

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تشهد محافظة سوهاج غدا السبت، انطلاق ماراثون الثانوية العامة حيث يؤدى 21 ألف و 839 طالب وطالبة الإمتحان داخل 67 لجنة موزعين على 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة بمادتى اللغة العربية والتربية الدينية. صرح بذلك الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج.

وأضاف شلتوت، أن الطلاب مقسمين إلى 12183 علمى علوم و2694 علمى رياضة و6962 القسم الأدبى وأنه تم تجهيز الإستراحات الخاصة بالملاحظين والمراقبين 25 استراحة مجهزة بمبردات مياه وثلاجات وأسرة ومراتب وتم التنسيق مع مدريات الأمن والكهرباء والصحة والتموين وهيئة الإسعاف لتوفير التأمين اللازم للجان والكهرباء وتوفير التغذية البديلة فى حالة إنقطاع التيار الكهربائى والصحة لتوفير الزائرات الصحيات للمرور على اللجان والتموين لتوفير الخبز للجان، وخاصة المراقبين المقيمين.

وأوضح شلتوت أن هناك غرفة عمليات مكبرة بديوان عام مديرية التربية والتعليم، لمتابعة أعمال سير الامتحانات على مستوى المحافظة، ومعرفة نسب الحضور والغياب بكل لجنة ومتابعة أى مشكلات قد تحدث أثناء سير الامتحانات.


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