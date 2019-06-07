سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 يونيو 2019 05:13 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

ويكيليكس: الولايات المتحدة تعد تهما جديدة لأسانج

الجمعة، 07 يونيو 2019 03:58 م
ويكيليكس: الولايات المتحدة تعد تهما جديدة لأسانج جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة "NOS" الهولندية بأن وزارة العدل الأمريكية أعدت تهما جديدة ضد مؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج، مشيرة إلى أن الموعد النهائي لتقديمها ينتهي في 14 يونيو الجارى، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

 

ونقلت القناة عن موقع "ويكيليكس" قوله إن سيغوردور ثوردارسون، الشاهد الرئيسي ضد أسانج أصبح أحد المحتالين المدانين، وهو واش سابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، وحكم عليه بالسجن بتهمة اختلاق وثائق تحت اسم أسانج، والاحتيال، واستغلال الأطفال جنسيا.

 

ووفقا لبيانات القناة الهولندية، فقد توجه العميل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي ميجان براون، الذي يرأس التحقيق ضد مؤسس "ويكيليكس"، في 6 مايو إلى أيسلندا لاستجواب ثوردارسون.

 

وفي الأسبوع الماضي، نقل ثوردارسون إلى واشنطن، "واستجوب بشكل دقيق"، ووفقا لموقع "ويكيليكس"، فقد قبع ثوردارسون في السجن لمدة ثلاث سنوات ولم يفرج عنه إلا مؤخرا.


ويكيليكس

جوليان أسانج

أمريكا

اتهامات جديدة

واشنطن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محكمة سويدية ترفض طلبا لاعتقال مؤسس موقع "ويكيليكس"

الإثنين، 03 يونيو 2019 06:55 م

محقق بالأمم المتحدة: جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس تعرض لتعذيب نفسى

الجمعة، 31 مايو 2019 01:06 م

أمريكا توجه اتهامات بالتجسس لمؤسس ويكيليكس جوليان أسانج

الخميس، 23 مايو 2019 11:24 م

باختصار.. أهم الأخبار حتى الثانية عشرة.. السويد تقدم طلبا لاعتقال مؤسس ويكيليكس.. ترامب يواصل خنق أكبر شركات التكنولوجيا بالصين.. زيلينسكى يؤدى اليمين رئيسا لأوكرانيا.. والدفاع السعودى يعترض صاروخين

الإثنين، 20 مايو 2019 12:00 م

(ويكيليكس): تسليم أمريكا متعلقات مؤسس الموقع من سفارة الإكوادور بلندن

الأحد، 19 مايو 2019 11:16 م

"أمريكا بتضرب من تحت الترابيزة".. ضغوط كبير لتسليم أسانج لأمريكا.. واشنطن تحث السويد على إعادة فتح قضية الاغتصاب ضد مؤسس ويكيليكس.. محامى جوليان: تفاجئت بسرعة استجابة سلطات السويد ويؤكد: موقفها محرج للغاية

الإثنين، 13 مايو 2019 07:06 م

استئناف التحقيقات مع مؤسس "ويكيليكس" اليوم

الإثنين، 13 مايو 2019 12:12 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الشعب المصرى العملاق يقبض على الإرهاب القزم فى كاريكاتير اليوم السابع

الشعب المصرى العملاق يقبض على الإرهاب القزم فى كاريكاتير اليوم السابع

ليفربول يواجه مانشستر سيتى 4 أغسطس فى الدرع الخيرية رسميًا

ليفربول يواجه مانشستر سيتى 4 أغسطس فى الدرع الخيرية رسميًا

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

أداة جديدة ترتبط بهاتفك الذكى يمكنها الكشف عن الأطعمة الفاسدة

أداة جديدة ترتبط بهاتفك الذكى يمكنها الكشف عن الأطعمة الفاسدة

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة