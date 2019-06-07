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وفاة إمام وخطيب أثناء خطبة الجمعة بالفيوم

الجمعة، 07 يونيو 2019 05:23 م
وفاة إمام وخطيب أثناء خطبة الجمعة بالفيوم الشيخ سيد مراد دويدار إمام وخطيب مسجد الوادى
كتب - إسماعيل رفعت

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توفى الشيخ سيد مراد دويدار، إمام وخطيب مسجد الوادى بقرية أبو كساه بأبشواى بالفيوم، أثناء أداء خطبة الجمعة اليوم والدعاء من أعلى المنبر.
 
وشهدت الفترة الأخيرة تكرار وفاة أئمة مساجد أعلى المنابر، والتى تشهد تعلقيات من الدعاة عبر جروباتهم الخاصة، وإيفاد وفود للعزاء فى المتوفى.
 
وفى سياق آخر، وجهت وزارة الأوقاف، بسرعة صرف إعانة عاجلة قدرها 20 ألف جنيه من باب البر من الموارد الذاتية للوزارة، لأسرة العامل صلاح عيد إسماعيل عامل مسجد النصر الكبير بالمنصورة بمحافظة الدقهلية الذي وافته منيته عقب صلاة العيد بالمسجد.
 

 


وزارة الأوقاف

وفاة إمام مسجد

وفيات

الفيوم

ابشواى

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