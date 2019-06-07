سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 يونيو 2019 04:16 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

هيئة الاستثمار: تحديث قاعدة بيانات 56 منطقة صناعية و26 ألف مشروع

الجمعة، 07 يونيو 2019 03:35 م
هيئة الاستثمار: تحديث قاعدة بيانات 56 منطقة صناعية و26 ألف مشروع محسن عادل الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحاول الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة محسن عادل، جاهدة جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للعمل على أرض مصر، وفى سبيل ذلك تقوم الهيئة بالترويج للاستثمار وتحفيز الاستثمار المحلى مع تقديم خدمات ميسرة ومتميزة لمجتمع المستثمرين ورجال الأعمال بهدف تبسيط الإجراءات والتيسير عليهم لتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
 
وخلال الفترة من يوليو عام 2018 وحتى أبريل لعام 2019، سعى محسن عادل الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، إلى تحفيز الاستثمار الداخلى من خلال مراجعة وتحديث 1166 فرصة، وتحديث قاعدة بيانات 56 منطقة صناعية، وتحديث الموقف التنفيذى لعدد 26887 مشروع، ومراجعة كافة التقارير الاستثمارية.
 
كما قام محسن عادل، بدراسة 36 موضوع استثمارى، وعقد 1101 زيارة ولقاء بالمستثمرين.
 
وقامت الهيئة، بإجراء العديد من الدراسات والأوراق البحثية، منها دراسة بشأن فرص جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر فى ضوء بوادر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى والصين وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، دراسة تنفيذ مدينة صناعية بالظهير الصحراوى بقرية الرزيقات قبلى بمركز أرمنت محافظة الأقصر، تقديم مقترح وتوصيات عن مبادرة لتحويل 2000 مصنع من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، التعليق على الدراسة الاستطلاعية حول أهمية إنشاء شركة عربية مشتركة قابضة للتعبئة والتغليف والدراسة الخاصة بإنشاء المجلس الأعلى للصناعات التحويلية والاستخراجية، التعليق على التقرير الخاص بمسارات التحرك المصرى للاستفادة من تداعيات الحزومة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران.
 
كما قامت الهيئة، بدراسة فرص إنشاء مركز مالى فى مصر فى ضوء تحليل أهم التجارب العربية، دراسة وتحليل وتقييم ما ورد فى تقرير وزير التجارة والصناعة بشأن العلاقات التجارية المصرية الإيرانية، دراسة أهم التطورات المتعلقة بإصلاح وتطوير مناخ الاستثمار فى مصر، دراسة تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالرغم من قرار التعويم وصدور قانون الاستثمار الجديد.
 
ووقعت هيئة الاستثمار، 9 مذكرات تفاهم أبرزها مع أوزباكستان، والمؤسسة اليونانية للاستثمار والتجارة والوكالة القبرصية الوطنية لتشجيع الاستثمار، هيئة الاستثمار الأوغندية، مفوضية الاستثمار الأثيوبية، ووزارة بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال الرومانية، ومجلس الاستثمار الباكستانى، كما وقعت 4 اتفاقيات استثمار مع المكسيك وتركمنستان.
 

أخبار الاقتصاد

هيئة الاستثمار

مناطق صناعية

محسن عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هيئة الاستثمار تعقد 277اجتماعاً مع شركات أمريكية وأوروبية وعربية فى 10شهور

الجمعة، 07 يونيو 2019 12:58 م

هيئة الاستثمار تصدر قرارا حول إصدار الشهادة الاستثمارية للمشروعات

الأحد، 02 يونيو 2019 01:59 م

المنطقة الحرة بأسوان نافذة جديدة للقارة السمراء.. الغرفة التجارية: إرسال طلبات المستثمرين لهيئة الاستثمار لدراسة اقتراحاتهم قبل تنفيذ المشروع بأسوان الجديدة.. جمعية رجال الأعمال: توفير 15 ألف فرصة عمل بالمشروع

الثلاثاء، 07 مايو 2019 01:00 ص

هيئة الاستثمار تصدر الكتاب الدورى المنظم لضوابط استخدام أسماء الشركات

الإثنين، 06 مايو 2019 05:21 م

140مليون جنيه موازنة "الاستثمار والتعاون الدولى" و111 مليونا لهيئة للاستثمار

الإثنين، 06 مايو 2019 05:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الشعب المصرى العملاق يقبض على الإرهاب القزم فى كاريكاتير اليوم السابع

الشعب المصرى العملاق يقبض على الإرهاب القزم فى كاريكاتير اليوم السابع

ليفربول يواجه مانشستر سيتى 4 أغسطس فى الدرع الخيرية رسميًا

ليفربول يواجه مانشستر سيتى 4 أغسطس فى الدرع الخيرية رسميًا

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

أداة جديدة ترتبط بهاتفك الذكى يمكنها الكشف عن الأطعمة الفاسدة

أداة جديدة ترتبط بهاتفك الذكى يمكنها الكشف عن الأطعمة الفاسدة

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة