هيئة الاستثمار: تحديث قاعدة بيانات 56 منطقة صناعية و26 ألف مشروع

كتب هانى الحوتى

تحاول الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة محسن عادل، جاهدة جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للعمل على أرض مصر، وفى سبيل ذلك تقوم الهيئة بالترويج للاستثمار وتحفيز الاستثمار المحلى مع تقديم خدمات ميسرة ومتميزة لمجتمع المستثمرين ورجال الأعمال بهدف تبسيط الإجراءات والتيسير عليهم لتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.

وخلال الفترة من يوليو عام 2018 وحتى أبريل لعام 2019، سعى محسن عادل الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، إلى تحفيز الاستثمار الداخلى من خلال مراجعة وتحديث 1166 فرصة، وتحديث قاعدة بيانات 56 منطقة صناعية، وتحديث الموقف التنفيذى لعدد 26887 مشروع، ومراجعة كافة التقارير الاستثمارية.

كما قام محسن عادل، بدراسة 36 موضوع استثمارى، وعقد 1101 زيارة ولقاء بالمستثمرين.

وقامت الهيئة، بإجراء العديد من الدراسات والأوراق البحثية، منها دراسة بشأن فرص جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر فى ضوء بوادر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى والصين وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، دراسة تنفيذ مدينة صناعية بالظهير الصحراوى بقرية الرزيقات قبلى بمركز أرمنت محافظة الأقصر، تقديم مقترح وتوصيات عن مبادرة لتحويل 2000 مصنع من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، التعليق على الدراسة الاستطلاعية حول أهمية إنشاء شركة عربية مشتركة قابضة للتعبئة والتغليف والدراسة الخاصة بإنشاء المجلس الأعلى للصناعات التحويلية والاستخراجية، التعليق على التقرير الخاص بمسارات التحرك المصرى للاستفادة من تداعيات الحزومة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران.

كما قامت الهيئة، بدراسة فرص إنشاء مركز مالى فى مصر فى ضوء تحليل أهم التجارب العربية، دراسة وتحليل وتقييم ما ورد فى تقرير وزير التجارة والصناعة بشأن العلاقات التجارية المصرية الإيرانية، دراسة أهم التطورات المتعلقة بإصلاح وتطوير مناخ الاستثمار فى مصر، دراسة تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالرغم من قرار التعويم وصدور قانون الاستثمار الجديد.

ووقعت هيئة الاستثمار، 9 مذكرات تفاهم أبرزها مع أوزباكستان، والمؤسسة اليونانية للاستثمار والتجارة والوكالة القبرصية الوطنية لتشجيع الاستثمار، هيئة الاستثمار الأوغندية، مفوضية الاستثمار الأثيوبية، ووزارة بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال الرومانية، ومجلس الاستثمار الباكستانى، كما وقعت 4 اتفاقيات استثمار مع المكسيك وتركمنستان.