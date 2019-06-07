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نصر فريد واصل لمرددى شائعة وفاته: لن تنالوا من علماء مصر.. "أنا فى منزلى"

الجمعة، 07 يونيو 2019 02:01 ص
نصر فريد واصل لمرددى شائعة وفاته: لن تنالوا من علماء مصر.. "أنا فى منزلى" الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق
كتب أيمن عيسى

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للمرة الثانية خلال ساعات ترددت شائعات عن وفاة مفتى الجمهورية الأسبق الدكتور نصر فريد واصل، رغم تصريحه لليوم السابع صباح أمس الخميس، والذى نفى فيت ما نشر فى هذا الشأن، إلا أن الشائعة تكررت قبل قليل.

اليوم السابع تواصل مع الدكتور نصر فريد واصل، والذى أكد للمرة الثانية أنه بخير، ومتواجد الآن بمنزله، موضحا، أن الخونة الذين يكرهون مصر، يريدون أن يعكروا صفو العيد على المصريين بأى طريقة، وأنه كعالم له محبيه فى العالم الإسلامى كله، تساهم شائعات وفاته فى إضفاء مزيد من الحزن على كل محبى الشيخ حول العالم.

وقال المفتى الأسبق لليوم السابع، أن المغرضين لا يريدون استقرارا لمصر، ويرددون كل ماهو إحباط، من خلال مخطط محكم، يستهدف بالأساس من لهم ثقل دينى، ومحبة فى قلوب المصريين، سواء بالتشويه أو الشائعات، مشيرا إلى أن ترديد شائعات عن وفاته للمرة الثانية على التوالى، تأتى ضمن هذه الحملة التى تعمل على الشائعات ونشر الإحباط.

وطالب مفتى الجمهورية الأسبق بمحاسبة مرددى الشائعات، مضيفا: " أذناب جماعة الإرهاب هم من يفعلون ذلك، ولكى نعرف لماذى يتردد هذا الحديث المحبط، علينا أن نبحث عن صاحب المصلحة، وهنا صاحب المصلحة هم من ينفقون ويدعمون منفذو حادث كمين البطل، لكن هيهات، فعلماء مصر بخير، ومصر أيضا بخير، وكل عام والجميع بخير".


نصر فريد واصل

مفتى الجمهورية

شائعة وفاة مفتى الجمهورية

شائعة وفاة نصر فريد واصل

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