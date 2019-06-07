نجلا ترامب لم يدفعا فاتورة "ليلة صاخبة" قضياها فى دونباج بأيرلندا

كتب: أحمد علوى

أمضى نجلا الرئيس الأمريكى، دونالد جونيور وإريك، ليلة صاخبة فى إحدى حانات أيرلندا، خلال زيارة والدهما لمنتجعه السياحى فى بلدة دونباج، بعد زيارته رسمية إلى بريطانيا.

ووفقا لإذاعة سى ان ان الأمريكية، قال صاحب الحانة التى زارها نجلا ترامب، إن إريك ود.جونيور دخلا بعد وصولهما خلف "البار"، ووتناولا مشروباتهم وسط هتافات عالية".

وقال نجل الرئيس الأمريكى، دونالد جونيور: "نشعر بالكثير من الدعم هذه الليلة، نحب دوما المجيء إلى هنا".

ولكن ليلة الأخوين ترامب لم تكتمل فى الحانة، فالوضع الأمنى أصبح أكثر تعقيدا مع وصول الصحفيين إلى المكان لتغطية الحدث، فتم نقلهما عبر البوابة الخلفية لمطبخ الحانة إلى سيارتهما، دون أن يسددا الحساب.

إلا أن "فاتورة الليلة الصاخبة" أرسلت إلى المنتجع حيت تقيم عائلة ترامب.

وتحظى عائلة ترامب بترحيب كبير فى دونباج، إذ يقدم منتجع ترامب فرص عمل لربع السكان تقريبا، ورغم أن بعضهم لا يؤيد سياسة الرئيس الأمريكى إلا أنهم يفرقون ما بين السياسة والأعمال الحرة.