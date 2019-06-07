مقتل سيدة على يد لص حاول سرقة مصوغاتها الذهبية بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

عثر أهالى المدينة الصناعية بمدينة أسوان، مساء الخميس، على جثة سيدة مسنة فى ظروف غامضة، وتم إخطار الشرطة التى تمكنت من كشف ملابسات الواقعة وضبط الجانى مرتكب الواقعة.

تلقى اللواء نائل رشاد، مدير أمن أسوان، إخطاراً من اللواء إبراهيم مبارك، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بالعثور على جثة سيدة مسنة بمنطقة المدينة الصناعية بمدينة أسوان، وكلف مدير الأمن مدير إدارة البحث الجنائى لسرعة ضبط الجناة.

وتبين من التحريات الأولية، أن السيدة تدعى "مرزوقة صادق إبراهيم" فى العقد السادس من عمرها، وكانت فى زيارة لأسرتها بمحافظة أسوان قادمة من الإسكندرية، وأثناء عودتها بمحطة القطار تعرضت السيدة لمحاولة سرقة من أحد الأشخاص المجهولين بعد قام باستدراجها إلى منطقة نائية وقتلها، وإلقاء جثتها بمنطقة المدينة الصناعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت إدارة البحث الجنائى تحت إشراف اللواء إبراهيم مبارك، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، من تحديد هوية المتهم فى الواقعة وضبطه وجارى التحقيق معه لكشف غموض وملابسات الواقعة التى دافعها الرئيسى هو سرقة المصوغات الذهبية من السيدة المجنى عليها.