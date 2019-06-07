مصر تشارك فى افتتاح فعاليات المجلس الهيدرولوجى لمنظمة الأرصاد العالمية بجينيف

كتبت أسماء نصار

شاركت وزارة الموارد المائية والرى فى افتتاح فعاليات المجلس الهيدرولوجى لمنظمة الأرصاد العالمية التابعة للأمم المتحدة فى مركز جينيڤ الدولى للمؤتمرات.



وعرض ديفيد حريمى الرئيس الحالى لمنظمة الأرصاد العالمية المجهودات التى قامت بها المنظمة من أجل رفع مستوى تمثيل الهيدرولوچيين فى المنظمة ليكون على نفس مستوى تمثيل مصلحة الأرصاد الجوية.



كما قام بعرض توصيات اجتماع لجنة الهيدرولوجى الأخيرة، التى ركزت على ضرورة التركيز على ضرورة مشاركةً أكبر لقطاعات الهيدرولوچى المحلية لعمل استراتچيات ورؤية مستقبلية لمساعدة صانعى القرار وفى النهاية طلب من الحضور أن يقومو يقوموا بتقديم ارشادات للمضى قدماً.



من جانبه رحب البرفوسير بترى تالس السكرتير العام للمنظمة بالحاضرين وخص بالشكر وزارة الموارد المائية والرى فى مصر على تلبية الدعوة للحضور، وقدم شرحاً لجهود السكرتارية فى إعادة تنظيم برامج المنظمة وانفتاحها الواسع على مراكز الخدمات الهيدرولوچية المحلية إلى جانب عرض التحديات التى تواجهه المنظمة للوصل إلى أهدافها نتيجة لبعض القيود فى دستور المنظمة ومشاركة أقوى لخبراء الهيدرولوچى على نفس مستوى الخبراء العلميين.



وعرضت مصر التحديات التى تواجهها قارة إفريقيا مع التركيز على شرق إفريقيا ومصر ومساهمة الخبرة المصرية فى هذا المجال، وأنه من أهم هذه التحديات الزيادة السكانية المتسارعة التى تعتبر أخطر فى تأثيرها على التنمية من مشاكل التغيرات المناخية.



كما استعرض رؤية مصر لما يمكن أن تقوم به المنظمة لمساعدة الدول الأعضاء وتقوية دورها ليكون لها دور قيادى فى مساعدة الدول فى تطوير وتقوية القطاعات العاملة فى مجال المياه.



وأشارت مصر إلى ضرورة ان تلعب المنظمة دوراً ريادىاً فى التنسيق بين المنظمات المختلفة التى تعمل فى مجال المياه.



وتطرقت الكلمة إلى جهود مصر فى التعاون مع الدول المشاركة فى حوض مجرى نهر النيل للوصول إلى أفضل الحلول للمنفعة المشتركة.



كما تم تعريف الحاضرين على أسبوع القاهرة الثانى للمياه ودعوت المنظمة لمشاركة أكبر هذا العام مع تقديم الدعم الفنى والمادى للأسبوع في نسخته الثانية هذا العام.



كما شهدت الفعاليات مشاركة مصر فى حلقة نقاش حول أهمية البيانات الهيدرولوجية وضرورة العمل على توزيعها وإمكانية جعلها متاحة للمشاركة مع الجميع وذلك بحضور رئيس جمهورية سلوڤانيا السابق ورئيس اللجنة الدولية للمياه والسلام وسفراء ألمانيا وأستراليا والسكرتير التنفيذي للمشاركة العالمية للمياه بالإضافة الى ممثل مؤسسة التنمية والتعاون السوسرية.



