مصريون على السوشيال ميديا يطالبون بضبط الشامت فى جنود كمين البطل

كتب: أحمد علوى

بعد ساعات قليلة من الهجوم الإرهابى على قوات الشرطة المصرية فى كمين البطل فى العريش، والذى أسفر عن استشهاد عدد من قوات الأمن على يد مجموعة من الإرهابيين، خرج الإرهابى المتطرف أيمن شوشة المقيم فى الإمارات بمنشور ساخر يشمت من خلاله فيما وقع من استشهاد لرجال الشرطة، وذلك قبل ان تعتقله شرطة الإمارات ( الشارقة).

عبر شوشة من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك". "أحلى عيدية دى ولا إيه"، كانت كلمات شوشة الشامتة فى الشهداء، وأرفق التعليق برابط الخبر منقولًا عن موقع قناة "الجزيرة" التى تعمل لدعم الإرهاب، قائلًا إن حصيلة العملية 10 "قتلى".

الأمر، أثار ردود افعال غاضبة على مجال واسع من رواد مواقع التواصل الذين نددوا بالمنشور، وطالبوا بالقبض عليه، وتتبع المكان الذى يعيش فيه، والمطالبة بتسليمه لمصر لمحاكمته



وفى السياق ذاته، نشر موقع إرم نيوز، الإماراتى، نقلا عن وسائل إعلام وتواصل اجتماعى، أنباء تفيد تواجد المصرى الشامت فى استشهاد عناصر كمين البطل بالعريش، فى الإمارات، وسقوطه فى قبضة شرطة الشارقة



