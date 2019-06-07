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مصرع 7 أشخاص وإصابة 15 فى تصادم ميكروباص مع ملاكى على صحراوى أسوان

الجمعة، 07 يونيو 2019 08:57 ص
مصرع 7 أشخاص وإصابة 15 فى تصادم ميكروباص مع ملاكى على صحراوى أسوان حادث تصادم - صورة أرشيفية
أسوان أ ش أ

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لقى 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 15 آخرون، صباح اليوم الجمعة، فى تصادم وقع بين سيارتين ميكروباص وسيارة بيجو عند الكيلو 55 بالطريق الصحراوى الغربى "أسوان/ إدفو" شمال أسوان ما بين قريتى بنبان وفارس.

كانت شرطة النجدة قد تلقت إخطارا من مرفق الإسعاف بأسوان، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين شمال أسوان، ووجود وفيات ومصابين.

وانتقلت القيادات الأمنية، على الفور، إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة والمتوفين إلى مشرحة أسوان الرئيسية.

وتبين من التحريات أن الحادث وقع نتيجة للسرعة الجنونية، حيث تصادمت سيارة ميكروباص بسيارة بيجو خاصة على الطريق الصحراوى الغربى شمال أسوان عند قريتى فارس وبنبان، وهو ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص حتى الآن وإصابة 15 أخرين، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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أسوان

أخبار مصر

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حادثة بأسوان

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